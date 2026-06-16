Niederlande gegen Schweden: Europäisches Duell bei der WM 2026

Am zweiten Spieltag der Gruppe F treffen die Niederlande und Schweden aufeinander. Die Niederlande sind Favorit, aber Schweden hat in den Playoffs seine Stärke gezeigt. Das Spiel wird live im ZDF und bei Joyn übertragen.

Die Fußball -Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wirft ihre Schatten voraus. In der Gruppenphase kommt es bereits am zweiten Spieltag der Gruppe F zu einem brisanten europäischen Duell zwischen den Niederlande n und Schweden .

Beide Mannschaften haben sich auf unterschiedlichen Wegen für das Turnier qualifiziert und streben nun nach dem Einzug in die K.o. -Runde. Die Niederlande unter Bondscoach Ronald Koeman zeigten in der Qualifikation eine beeindruckende Leistung und sicherten sich souverän den Gruppensieg. Mit einer Mischung aus erfahrenen Stars und jungen Talenten wie Cody Gakpo und Xavi Simons gilt Oranje als einer der Mitfavoriten auf den Titel.

Schweden hingegen musste den schwierigen Weg über die Playoffs gehen. Die Mannschaft von Trainer Graham Potter besiegte zunächst die Ukraine und setzte sich dann im entscheidenden Spiel gegen Polen durch. Diese Erfolge haben dem Team Selbstvertrauen gegeben, aber die Herausforderung gegen die Niederlande ist eine ganz andere. Historisch gesehen hat das Duell zwischen diesen beiden Nationen einen besonderen Stellenwert.

Unvergessen ist die WM 1974, als Johan Cruyff mit seiner legendären Cruyff-Drehung den Schweden Jan Olsson stehen ließ und damit ein Symbol für den niederländischen Totalen Fußball schuf. Auch 2026 verspricht das Aufeinandertreffen ein offensives Spektakel zu werden. Die Niederlande setzen auf ihre traditionelle Angriffslust, angeführt von Kapitän Virgil van Dijk in der Abwehr und den torgefährlichen Flügelspielern. Schweden hingegen verlässt sich auf eine kompakte Defensive um Victor Lindelöf und schnelle Konter durch Alexander Isak und Dejan Kulusevski.

Die Taktik von Trainer Graham Potter wird entscheidend sein, um die niederländische Offensive in Schach zu halten. Für die deutschen Fußballfans gibt es erfreuliche Nachrichten: Das Spiel wird live im Free-TV übertragen. Das ZDF zeigt die Begegnung in voller Länge sowohl im Fernsehen als auch im Livestream auf seiner Plattform.

Zudem könnt ihr die Partie über den kostenlosen Joyn-Livestream verfolgen, was besonders für unterwegs praktisch ist. Die Übertragung beginnt am Samstagabend um 20:45 Uhr mit der Vorberichterstattung. Solltet ihr das Spiel verpassen, bieten wir auf unserer Webseite einen ausführlichen und kostenlosen Spielbericht mit allen Höhepunkten und Analysen. Die Niederlande gehen laut aktuellen Quoten als Favorit in dieses Match, doch Schweden hat in den Playoffs bewiesen, dass sie als Team jede europäische Spitzenmannschaft ins Wanken bringen können.

Die Partie verspricht also Spannung pur und könnte richtungweisend für den weiteren Turnierverlauf sein





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