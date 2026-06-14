Niederlande - Japan bei der Weltmeisterschaft 2026

Die Niederlande haben bei der Weltmeisterschaft 2026 eine durchaus knifflige Vorrunde erwischt. In Gruppe D trifft die Elftal auf Japan, Schweden und Tunesien. Zum Auftakt geht es für Oranje gegen Japan.

Der gegenseitige Respekt war den Mannschaften anzumerken. Die Niederlande haben bei der Weltmeisterschaft 2026 eine durchaus knifflige Vorrunde erwischt. In Gruppe D trifft die Elftal auf Japan , Schweden und Tunesien.

Zum Auftakt geht es für Oranje gegen Japan. Dass die Asiaten durchaus gefährlich sein können, bewiesen sie zuletzt immer wieder. 2022 gewannen sie im ersten Spiel gegen Deutschland mit 2:1 und leiteten so das Vorrundenaus der DFB-Elf ein. Die Niederlande will einem ähnlichen Schicksal entgehen. Verzichten muss das Team von Trainer Ronald Koeman dabei auf Xavi Simons.

Der Ex-Leipzig-Star verpasst das Turnier mit einem Kreuzbandriss. Die Elftaal übernahm die Spielkontrolle, ohne aber viele gute Abschlüsse zu haben. Am Ende der ersten Halbzeit zog sich die Niederlande noch mal zurück, wodurch Japan zweimal im Ansatz gefährlich wurde. Insgesamt ist das 0:0 aber leistungsgerecht.

Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV. Das Spiel zwischen den Niederlande und Japan gehört allerdings nicht dazu und wird NUR auf MagentaTV gezeigt. Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden





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Niederlande Japan Weltmeisterschaft 2026 Gruppe D Elftal

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