Die Niederlande starten mit einem Remis gegen Japan in die WM. Kapitän van Dijk erzielt das 1:0, wird aber von van der Vaart kritisiert. Keane und FIFA sehen es anders.

Die Niederlande sind mit einem Unentschieden in die Fußball-Weltmeisterschaft gestartet. Gegen Japan trennte sich Oranje mit 2:2. Kapitän Virgil van Dijk traf in der 50.

Spielminute per Kopfball zum zwischenzeitlichen 1:0, doch die Freude währte nur kurz. Japan glich durch einen Treffer von Nakamura aus, ehe Summerfield für die Niederlande das 2:1 erzielte. In der 89. Minute gelang dem ehemaligen Frankfurter Daichi Kamada der späte Ausgleich, sodass die Punkte geteilt wurden.

Van Dijks Leistung sorgte für geteilte Meinungen. Der niederländische Ex-Nationalspieler Rafael van der Vaart äußerte sich beim öffentlich-rechtlichen Sender NOS kritisch: Ich war ziemlich schockiert von Van Dijk. Vor allem beim Drehen macht er einen schwerfälligen Eindruck, wie eine Boeing 747, die wendet. Ich hoffe, er wird im Turnierverlauf schneller.

Der Weltverband FIFA hingegen wählte den Innenverteidiger zum Man of the Match, und auch Irlands Legende Roy Keane lobte: Er ist offensichtlich in guter Form, toreschießerisch stark. Sein Kopfball war brillant, fantastisch. Keane betonte, dass van Dijk nach einer harten Saison nun seine Klasse zeige. Das Remis bedeutet, dass die Niederlande in der Gruppe F noch gegen Schweden und Tunesien punkten müssen.

Schweden startete furios mit einem 5:1-Sieg und ist Tabellenführer. Van Dijk zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht, lobte aber den Gegner: Japan war hartnäckig, kompakt und diszipliniert. Wir müssen uns steigern, um die nächste Runde zu erreichen. Die Partie offenbarte Stärken und Schwächen beider Teams.

Während die Niederlande spielerisch überlegen waren, zeigte Japan eine beeindruckende Moral. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob Oranje die Kritik an der Defensive ausräumen kann und van Dijk zu alter Form zurückfindet





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