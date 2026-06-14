Niederlande und Japan trennen sich 2:2 - Van Dijk und Summerville treffen

Die niederländische Nationalmannschaft um Bondscoach Ronald Koeman hat sich am Sonntag in Dallas gegen Japan mit einem 2:2 (0:0) begnügen müssen und verpasst damit den erhofften Auftaktsieg. Kapitän Virgil van Dijk und Crysencio Summerville brachten die Niederlande jeweils in Führung, doch Keito Nakamura und Daichi Kamada glichen für Japan aus. In den kommenden Spielen der Gruppe F gegen Tunesien und Schweden stehen sowohl die Elftal als auch die 'Blue Samurai' unter Zugzwang.

Die niederländische Nationalmannschaft um Bondscoach Ronald Koeman musste sich am Sonntag in Dallas gegen Japan mit einem 2:2 (0:0) begnügen und verpasste den erhofften Auftaktsieg.

Kapitän Virgil van Dijk und Crysencio Summerville brachten die Niederlande jeweils in Führung, doch Keito Nakamura und Daichi Kamada glichen für Japan aus. In den kommenden Spielen der Gruppe F gegen Tunesien und Schweden stehen sowohl die Elftal als auch die 'Blue Samurai' unter Zugzwang. Die Euphorie übertrug sich auf den Rasen, denn die Mannschaft um Star-Verteidiger van Dijk war auf Anhieb im Turnier.

Im klassischen 4-3-3 begann der dreimalige Vize-Weltmeister druckvoll und hatte früh die erste Großchance: Der ehemalige Dortmunder Donyell Malen zwang Zion Suzuki im Tor der Japaner zu einer starken Reaktion. Der anfängliche Offensivschwung ging in der Folge etwas verloren, trotzdem blieben die Niederlande spielbestimmend. Die Japaner, bei denen das Bundesliga-Trio Hiroki Ito (Bayern München), Ritsu Doan () von Beginn an spielte, standen tief und agierten defensiv sehr strukturiert.

Offensiv blieb der viermalige Asienmeister dagegen lange blass, nur vereinzelt stieß Japan über die Außen ins letzte Drittel vor. In Bedrängnis geriet Japan im Verlauf der ersten Halbzeit nur noch durch Standards. Der auffällige Malen (33. ) setzte sich nach einer Ecke im Strafraum durch, köpfte den Ball aber zu zentral auf Suzuki.

Cody Gakpo (36. ) zielte nach einem Freistoß im Fallen zu hoch. Japan kam erst kurz vor der Pause zu Chancen. Nakamura (43.

) und Ayase Ueda (45. ) verzogen aus aussichtsreicher Position. Nach der mitunter zähen ersten Halbzeit entwickelte sich ein ansehnlicher Schlagabtausch. Dabei rückte auch Van Dijk in den Mittelpunkt.

Eine Flanke des Ex-Bayern-Profis Ryan Gravenberch köpfte der 34-Jährige zur Führung ein. Nakamura fand die schnelle Antwort für Japan, ehe Summerville die Führung spektakulär wiederherstellte. Gakpo (66. /73.

) verpasste anschließend die Vorentscheidung, Japan drückte in den Schlussminuten noch einmal auf den Ausgleich. Nach einer Ecke fälschte Kamada einen Kopfball von Koki Ogawa zum Ausgleich ins Tor ab





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