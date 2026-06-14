Niederlande vor WM-Auftakt: Die WAGs der Oranje-Stars im Überblick

Die niederländische Nationalmannschaft startet mit dem Spiel gegen Japan in die WM. Nach drei verlorenen Endspielen hofft Oranje auf den ersten Titel. Ein Blick auf die Partnerinnen der Spieler, die Bondscoach Ronald Koeman bei der Vorbereitung unterstützen.

Für die niederländische Nationalmannschaft startet am Sonntag der nächste Versuch, den ersten WM-Titel zu gewinnen. Das Team hält den unrühmlichen Rekord der meisten Finalteilnahmen ohne Sieg bei Fußball-Weltmeisterschaften.

Nach den Niederlagen 1974, 1978 und 2010 hofft Oranje diesmal auf den großen Wurf. Der erste Gegner am Sonntag um 22 Uhr ist Japan, das Spiel wird in Dallas ausgetragen. Die Niederländer haben ihr Base Camp in Kansas City. Bondscoach Ronald Koeman setzt traditionell auf eine enge Verbindung zu den Familien der Spieler, solange die sportliche Vorbereitung nicht leidet.

Besonders die Begleitungen der Spieler, die oft als WAGs (Wives and Girlfriends) bezeichnet werden, stehen im Blickpunkt. Die niederländisch-belgische Fußballseite Voetbalflitsen hat die Partnerinnen der meisten Spieler aufgelistet. Robin Roefs hält sein Privatleben weitgehend geheim. Virgil van Dijk ist mit Rike Nooitgedagt verheiratet, das Paar hat zwei Kinder.

Nathan Aké ist seit 2011 mit Kaylee Ramman verheiratet, gemeinsam haben sie ein Kind. Guus Til hat eine Freundin, deren Name nicht öffentlich bekannt ist. Teun Koopmeinersund Rosa Schmidt sind ein Paar. Frenkie de Jong ist mit Mikky Kiemeney verheiratet, sie haben eine Tochter.

Mikky ist auf Instagram sehr aktiv mit rund 1,7 Millionen Followern. Mats Wieffer ist mit Lola Rozenberg liiert. Tijjani Reijnders ist seit 2022 mit Marina Gourgis verheiratet, sie haben ein gemeinsames Kind. Brian Brobbey ist verheiratet, der Name seiner Ehefrau soll Elinde sein, bleibt aber ein gut gehütetes Geheimnis.

Cody Gakpo ist mit Noa van der Bij zusammen, das Paar hat einen Sohn. Noa Lang und Blossom de Weerd sind ein Paar und haben ebenfalls einen Sohn





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