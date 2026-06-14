Niederlande vs. Japan: Oranje zum WM-Auftakt gegen gefährliche Asiaten

Die Niederlande starten in Gruppe D der WM 2026 gegen Japan. Ohne Xavi Simons, der verletzt fehlt, muss das Team von Ronald Koeman vor allem die Defensive stärken. Das Spiel wird exklusiv auf MagentaTV übertragen.

Die Niederlande starten am 14. Juni 2026 mit einem Kracher in die Weltmeisterschaft. In Gruppe D trifft Oranje zum Auftakt auf Japan . Die Partie wird um 22:00 Uhr MESZ angepfiffen und ist exklusiv bei MagentaTV zu sehen.

Das Team von Bondscoach Ronald Koeman geht als Favorit ins Spiel, doch die Japaner haben in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass sie gegen Topmannschaften bestehen können. Besonders in Erinnerung bleibt der 2:1-Sieg gegen Deutschland bei der WM 2022, der die DFB-Elf frühzeitig in die Krise stürzte. Die Niederlande wollen ein ähnliches Debakel vermeiden und setzen auf eine solide Defensive um Virgil van Dijk.

Der Kapitän führt eine Abwehrreihe an, die mit Matthijs de Ligt, Nathan Aké und Denzel Dumfries hochkarätig besetzt ist. Im Mittelfeld vertrauen die Niederländer auf die Kreativität von Frenkie de Jong und Tijjani Reijnders. Im Sturm fehlt jedoch der verletzte Xavi Simons, der mit einem Kreuzbandriss zuschauen muss. Stattdessen sollen Spieler wie Cody Gakpo, Donyell Malen und Crysencio Summerville für Torgefahr sorgen.

Japan hingegen baut auf ein eingespieltes Team mit starken Einzelspielern wie Takefusa Kubo und Wataru Endo. Die Asiaten sind bekannt für ihre Disziplin und taktische Flexibilität. Trainer Hajime Moriyasu wird seine Mannschaft defensiv kompakt aufstellen und auf Konter lauern. Die Niederlande müssen also geduldig spielen und dürfen nicht zu ungestüm nach vorne preschen.

Die Übertragung des Spiels erfolgt exklusiv über MagentaTV. Weder ARD noch ZDF zeigen die Partie im Free-TV. Somit ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, um die Begegnung live zu verfolgen. Alternativ bieten diverse Streamingdienste wie MagentaTV selbst den Zugang an.

Für Fans, die nicht live einschalten können, gibt es Zusammenfassungen und Analysen in den Sportsendungen der öffentlich-rechtlichen Sender. Die Partie verspricht Spannung pur. Beide Mannschaften haben ihre Stärken und Schwächen. Während die Niederlande individuell überlegen sind, könnte Japan mit Kampfgeist und Taktik punkten.

Entscheidend wird sein, wer die Nerven behält und die wenigen Chancen nutzt. Oranje muss zeigen, dass sie ohne ihren Star Xavi Simons auskommen und als Team funktionieren. Das Auftaktspiel ist richtungsweisend für den weiteren Turnierverlauf. Eine Niederlage wäre für die Niederlande ein herber Rückschlag, während Japan mit einem Überraschungserfolg die Basis für das Achtelfinale legen würde.

Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives Match auf hohem Niveau freuen. MagentaTV liefert die beste Bildqualität und Expertenkommentare. Also rechtzeitig einschalten und mitfiebern. Die Niederlande gegen Japan ein Duell mit Geschichte und Emotionen.

Wer setzt sich durch? Die Antwort gibt es am 14. Juni 2026 um 22:00 Uhr





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