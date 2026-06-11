Niederlande vs. Schweden: Historisches Duell in der WM 2026

Die Niederlande und Schweden treffen in der Vorrunde der WM 2026 aufeinander. Beide Mannschaften wollen wichtige Punkte für den Einzug in die K.o.-Phase sichern. Das Duell zwischen den Niederlanden und Schweden hat in der WM 1974 eine ganz besondere Note: Johan Cruyff schrieb mit seiner 'Cruyff-Drehung' Fußballgeschichte.
Bei der Fußball-WM 2026 steht ein europäisches Duell an. Am zweiten Spieltag der Gruppe F treffen die Niederlande und Schweden aufeinander. Beide Mannschaften wollen wichtige Punkte für den Einzug in die K.o.
-Phase sichern. Während die Niederlande souverän als Gruppensieger durch die UEFA-Qualifikation marschierten, mussten die Schweden den harten Weg über die europäischen Playoffs nehmen und schalteten dort die Ukraine und Polen aus. Historisch hat dieses Duell eine ganz besondere Note: Unvergessen bleibt die WM 1974, als Johan Cruyff mit seiner legendären 'Cruyff-Drehung' den Schweden Jan Olsson stehen ließ und Fußballgeschichte schrieb.
Auch 2026 verspricht das Aufeinandertreffen ein echtes Offensivspektakel zu werden, bei dem Stars wie Cody Gakpo und Memphis Depay auf die schwedische Defensive um Victor Lindelöf treffen. Gute Nachrichten für alle Fußballfans in Deutschland: Das Duell zwischen den Niederlanden und Schweden wird live im Free-TV übertragen! Das ZDF zeigt die Begegnung in voller Länge im Fernsehen sowie im dazugehörigen Livestream.
Wer am Samstagabend nicht live vor dem Bildschirm sitzen kann, bleibt bei uns trotzdem immer auf dem neuesten Stand: Ein ausführlicher und kostenloser Live-Stream ist verfügbar
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