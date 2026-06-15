Niederländer Coach Advocaat emotional nach 1:7-Niederlage gegen Deutschland

Der niederländische Nationaltrainer Louis van Gaal, bekannt unter dem Namen Advocaat, zeigte nach einer 1:7-Niederlage gegen Deutschland große Emotionen. Er sprach von "hochkochenden Emotionen" und versuchte, sie zu unterdrücken, da er mit dem Alter zu tun haben könnte.

Als beide Teams einliefen und danach am Mittelkreis die Nationalhymne sangen, stiegen beim Niederländer die Emotionen. Direkt nach den Klängen überkam es Advocaat, Tränen füllten seine Augen.

Mit Abstand auf den Moment erklärte er nach der Partie: "Die Emotionen kochten hoch, und ich versuchte, sie zu unterdrücken, aber so ist es nun mal.

" Mit einem Taschentuch wischte er sich die Augen trocken, gerötet waren sie dennoch. Advocaat: "Es hat wohl auch etwas mit dem Alter zu tun; da kommen die Emotionen einfach hoch.

" Der Holländer übernahm im Januar 2024 das Team von Curaçao. Unter ihm schafften sie erstmals die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Im Februar 2026 trat er zurück, um sich während einer schweren Erkrankung seiner Tochter um sie zu kümmern. Im Mai, nur wenige Wochen vor Turnier-Start ,kehrte er zurück.

Vor dem Duell gegen Deutschland erklärte er noch: "Wir haben nichts zu verlieren. Die Erwartungen an uns als Mannschaft sind von außen nicht besonders hoch.

" Und: "Allein die Tatsache, hier zu sein, ist großartig für die Spieler und das Land. " Der Stolz der Curaçaoer bewegt auch Advocaat. Der Coach: "Ich muss versuchen, das zu verhindern, weil ich es selbst nicht mag. Aber es passiert nun mal.

Wenn man sieht, wie glücklich diese Menschen sind, selbst nach einer 1:7-Niederlage ... Und wohlgemerkt, das ist keine Schande gegen so eine Mannschaft.

" Dazu gab er zu: "Wir haben höher verloren als erwartet, aber wir wissen, wie stark die Deutschen sind. " Curaçao muss in Gruppe E Samstagabend gegen Ecuador (19 Uhr) ran, danach steht ihr Gruppenfinale gegen die Elfenbeinküste an (25. Juni)





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