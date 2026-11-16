Hunderte niederländische Fußballanhänger zogen am Montagabend durch Berlin zum Olympiastadion. Die Polizei sicherte das Ereignis, während die Fans mit ihren berühmten Tänzen auf sich aufmerksam machten.

Am Montagabend verwandelte sich der Theodor-Heuss-Platz in Berlin in ein orangefarbenes Festgelände, kurz bevor Deutschland und die Niederlande im Rahmen der Nations League aufeinandertrafen. Ab 17.30 Uhr versammelten sich dort Dutzende Polizeiwannen und zahlreiche Beamte, um die Ankunft der holländischen Fanclubs zu sichern. Die Vorfreude auf das große Duell war bereits an diesem Nachmittag greifbar spürbar, als sich erste Gruppen auf dem Platz einfanden.

Fan-Robben und der Bier-Guss als Willkommensgeste

Einer der ersten sichtbaren Akteure war der Fan Robben, der eigens aus Rotterdam nach Berlin gereist war, um die Stimmung auf dem Platz zu befeuern. Er betonte gegenüber dem Tagesspiegel die Überlegenheit seiner Landsleute und erklärte selbstbewusst: Wir Niederländer sind einfach die besten Fans. Diese Worte waren weniger als bloße Phrase zu verstehen, denn direkt im Anschluss kippte er dem Reporter einen Teil seines Biers über den Kopf. Dieser Vorgang diente als humorvoller Vorgeschmack auf einen Abend, der historisch bedeutsam werden sollte.

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Polizei sichert Aufmarsch mit sechs hundert Kräften

Die polizeilichen Vorkehrungen für das Ereignis waren umfangreich gestaltet. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass sich die Zahl der anwesenden Personen auf rund 600 Personen angewachsen war. Insgesamt setzten die Behörden am Montag mit 600 Kräften im gesamten Stadtgebiet Berlins auf eine breite Präsenz. Die Zusammenarbeit mit den Fans wurde dabei als besonders harmonisch beschrieben. Der Polizeisprecher Florian Nath erläuterte, dass die Einsatzkräfte ihre Fans gut kennen und so immer einen kommunikativen Draht zu den Menschen halten.

Der ikonische Links-rechts-Tanz als kulturelles Markenzeichen

Ein Highlight des Abends war der bekannte Marsch der Fans Richtung Olympiastadion, der vom orangefarbenen Bus angeführt wurde. Die Stimmung war ausgelassen und von großer Vorfreude geprägt. Die Besucher demonstrierten ihren typischen Links-rechts-Tanz zu den Klängen des Partyhits Links Rechts der niederländischen Band Snollebollekes. Diese synchronen Bewegungen, bei denen die Fans erst nach links und dann nach rechts hüpfen, sehen auf den ersten Blick wie eine spontane Choreografie aus, sind aber fest in der Fan-Kultur der Oranje-Anhänger verankert.

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Historische Wurzeln und virale Verbreitung der Tradition

Die Wurzeln dieser speziellen Tanztradition reichen weit zurück und sind nicht mehr wegzudenken. Seit der Frauenfußball-EM 2017 gehört der Tanz fester Bestandteil der Fanmärsche der Oranje-Anhänger. Bekanntheit erlangte die Szene dann bei der Männer-EM 2024 in Deutschland, als die Bilder der orangefarbenen Hüpfer weltweit viral gingen. Diese kulturelle Eigenheit sorgt bis heute für eine enorme Medienpräsenz und unterscheidet die niederländischen Supporters klar von anderen Gruppen.

Finaler Aufmarsch zur Flatowallee und Stadion-Eintritt

Zwei Stunden vor dem Anpfiff befanden sich die niederländischen Fans auf der Zielgeraden zum Olympiastadion. Von der Heerstraße bog die Gruppe in die Flatowallee ein. Kurz vor 19 Uhr führten sie ein letztes Mal den berühmten Links-rechts-Tanz auf, bevor der Umzug an der Spitze sich auflöste. Die ersten Fans strömten ins Stadion. Außer einem abgebrannten Fahrzeug sei der Abend für die Polizei ruhig geblieben. Insgesamt rechnete der Polizeisprecher mit mindestens 1500 angereisten Fans aus Holland.