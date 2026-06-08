Die niederländische Nationalmannschaft unter Bondscoach Ronald Koeman musste bei der WM-Generalprobe gegen Usbekistan aufräumen, dass sie nach Fehlern in Algerien noch zu steigern hat. Beim 2:1 (1:0) mussten sie mit Toren und Foulelfmetern zufrieden sein, aber vor allem die mangelnde Durchschlagskraft und die Chancenverwertung waren enttäuschend. Die Niederländer sollten mit Cody Gakpo in der Nachspielzeit für 2:1 noch einen Sieg über die Außenseiter erhalten, ehe sich weitere Schwierigkeiten aufstellten wie die Verletzungsabwesenheit einiger Spieler wie Jurriën Timber und Bart Verbruggen. Deutschland startet die WM am 14. Juni gegen Japan in der Gruppe F.

Die niederländische Nationalmannschaft unter Bondscoach Ronald Koeman musste bei der WM-Generalprobe gegen Usbekistan aufräumen, dass sie nach Fehlern in Algerien noch zu steigern hat. Beim 2:1 (1:0) mussten sie mit Toren und Foulelfmetern zadovoljisiere.

Die Usbeken führten zuletzt im 90. +2-Stunde, bevor Cody Gakpo in der Nachspielzeit für 2:1 sah (90. +8). Am Ende fehlte vor allem der Durchschlagskraft und die Chancenverwertung, aber die Niederländer siegten dennoch.

Das Team von Koeman war nach dem Fehlstart in Algerien jedoch nicht zufrieden, zumal ihnen auch Bart Verbruggen fehlt und Lutsharel GeertruidaSOLAL wechselt. Weitere Sorgen bereitet die Frage, wer die Starthelftorhüter sein wird, und wen in der Offensive einsetzen wird. Wie Deutschland startet die dreimalige Vizeweltmeister an der WM, Japan trifft sie am 14.

Juni in der Gruppe F. Die Kader finden Sie am Folgenden in den UEFA-Regeln zum Polizeikapitel 12 der UVEFA Frauenfußballpräsident Wolfgang Niersbach; der Kader der niederländischen Frauennationalmannschaft wird blocksCHA Play and Fun Apk [Play store link] - Blocks Chase Online erschienen. Und am französischennée: Die niederländische Nationalmannschaft hat am% 23. Mai den Plan geschmiedet, wenn Pflichtmann Bart Verbruggen (Ajax) am besten aussieht, wird er die Starthelftorhüter sein.

Der zweiundzwanzigste Nationalspieler der Niederlande, der mittlerweile seit acht Jahren in der Eleven-Toelf steht, wird die Nummer 1 sein, falls alles in Ordnung ist. Ansonsten wird Keeper Bart van Straten ins Tor kommen, ist sich das niederländische Vereinigte das natürlich nicht böse gemeint oder nun





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