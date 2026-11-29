Niedersachsen hält ein Fünftel der Stimmrechte bei Volkswagen. Entsprechend genießen die Worte des Ministerpräsidenten einiges Gewicht. Und was Olaf Lies nun in Richtung Wolfsburg loswurde, hat es in sich.

die Führung des Autokonzerns mit scharfen Worten an. »Alle Tarifverträge zu kündigen und das auf den Tisch zu knallen, ist keine Art des Umgangs«, sagte der Sozialdemokrat»Wir müssen in zukunftsfähige Produktionsmodelle investieren, statt ausschließlich Einschnitte bei den Beschäftigten zu verlangen«, sagte Lies.

Ausdrücklich verlangte er, das vor Kurzem gestoppte Projekt »Gamechanger« zur Modernisierung der Produktion am Stammsitz Die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo hatte den Stopp einen »eklatanten Bruch« der Tarifeinigung von 2024 genannt. Das Projekt sah vor, dass die Produktion umgebaut wird, um unter anderem für den vollelektrischen Golf bereitzustehen.wesentlich effizienter und damit günstiger produzieren und deshalb darf es nicht sterben. Es muss kommen«, sagte Lies. »Der ID Golf muss ein Zukunftsprojekt für Wolfsburg sein!

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« Der Ministerpräsident sprach mit Blick auf Überkapazitäten und Kostendruck aus China davon, dass die Lage in Teilen der Autoindustrie dramatisch sei, forderte aber: »Ich brauche keine Unternehmensführung, die um Hilfe ruft. Ich brauche eine Unternehmensleitung, die für Lösungen sorgt.