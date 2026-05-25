Niedersachsen verlieren Relegations-Rückspiel und steigen in 2. Liga ein

Die Niedersachsen verlieren das Relegations-Rückspiel beim SC Paderborn mit 1:2 nach Verlängerung und steigen nach 29 Jahren in die 2. Liga ein. Besonders bitter: Ausgerechnet Joakim Maehle wird mit seinem Platzverweis früh zur tragischen Figur des Abends.

Die Niedersachsen verlieren das Relegation s- Rückspiel beim SC Paderborn mit 1:2 nach Verlängerung und steigen nach 29 Jahren in die 2. Liga ein. Besonders bitter: Ausgerechnet Joakim Maehle wird mit seinem Platzverweis früh zur tragischen Figur des Abends.

Mit Wolfsburg müssen nach Heidenheim und St. Pauli auch die Niedersachsen den Gang in die 2. Liga antreten. Für Dieter Hecking ist es bereits der zweite Abstiegs-Rückschlag in Folge – schon in der vergangenen Saison konnte er Bochum nicht vor dem Gang in die Zweitklassigkeit bewahren





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