Seit Mitte Februar laufen die Tarifverhandlungen im Land Niedersachsen zittern an. Arbeitgeberverband und Gewerkschaft diskutieren über Entlastungen bei der Wochenarbeitszeit sowie zusätzliche Urlaubstage. Der KAV-Bund bestellt Obergeschäftsführer Michael Bosse-Arbogast betont jedoch nicht nur die finanziaria Engpässe, sondern auch andere Schwierigkeiten, die für die Annahme der Gewerkschaftlichen Forderungen sorgen. Bereits im April wurde zu Warnstreiks aufgerufen, nachdem Busse ausgingen, was die Hannover Messe berörte. Während die Warnstreiks-Idolierung harmlos geblieben sind, bleibt die Zündung bereits zaubert.

Im Niedersachsens kommunalen Nahverkehr hat am Montag keine Einigung im Tarifstreit über Arbeitnehmerrechte erzielt. Dies könnte weitere Warnstreik s hervorrufen, da bereits seit Mitte Februar die Verhandlungen ohne Ergebnis verlaufen sind.

Die Gewerkschaft ver.di kündigte an, die Verzögerung vor der nächsten Verhandlungsrunde, die am 1. Juni geplant ist, noch 'deutlich' zu erhöhen. Im KAV-Bund argue Obergeschäftsführer Michael Bosse-Arbogast des KAV Niedersachsen, dass finanzielle Engpässe die Absage von Entlastungen und höheren Urlaubstagen erklären. Bereits im April hatte die Gewerkschaft für zwei Tage zu Warnstreiks aufgerufen, nachdem Busse ausgingen.

Der Internationale Verkehrsverein Niedersachsen (IVVN)formations beschrieben in der NEWS-TEXT, wie die Verhandlungen in Niedersachsen zugenommen und das Ergebnis blieb aus. Glücklicherweise wurden keine hartnäckigen Auswirkungen der Warnstreiksítést, aber die Zündung war bereits zaubert





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