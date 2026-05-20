In einer Debatte in Niedersachen, trat Ministerpräsident Olaf Lies vehement gegen die allgemeine Einschätzung an, dass die deutsche Work-Life-Balance mittlerweile nicht mehr funktioniere. Markus Lanzriticisierte jedoch die mangelnde Vorstellung von Zukunftsplänen seitens der Bundesregierung und fragte, ob die Regierung mehr Arbeit requeriren könnten. Durch dieformulierte Position von Lies zog die Debatte jedoch zum Ende hin zu einem Stillstand, weil Lies die Frage nicht mit Ja oder Nein beantwortete. Stattdessen betonte Lies, dass man nicht immer sagen muss, was andere tun sollen, sondern dass man es mit ihnen vereinbarte.

Die Debatte um Work-Life-Balance in Niedersachsen eskalierte durch diefnumhafteجمات von Markus Lanz gegen Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD). Lies kämpfte hartnäckig, die allgemeine Auffassung zu widersprechen, dass die deutsche Work-Life-Balance nicht mehr funktionieren sollte.

Lanz stellte seine 'Killerfrage' zum Schluss: 'Müssen wir mehr arbeiten?

'; doch Lies wehrte sich zunächst. Lies hob hervor: 'Es geht nicht um die Frage, ob wir mehr arbeiten oder nicht nach Stunden. Es geht um die Frage, ob wir es schaffen, uns unterzuhaken, um erfolgreich zu sein!

'. Lanz wiederholte seine Aufforderung: 'Ja oder Nein! Muss man mehr arbeiten?

'; Lies mit neuer Taktik: 'Der Beziehungsstatus kann nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden. In diesen Bereichen, die Kollegen bereits hinbekommen, kann man nicht sagen: mehr arbeiten!

'. Der Talkmaster replenished: 'Nicht ausweichen!

'; und er fragte: 'Müssen wir, an der Stelle, wo's geht, mehr arbeiten? '. Lies faltete beschwört: 'Wir müssen erfolgreicher sein mit dem, was wir da tun.

', und Lanz fuhr fort: 'Also müssen wir mehr arbeiten. ' Darauf Inevitably Lies retrocedierte: 'Ich weiß, dass diese Frage gerechtfertigt ist, und dass die Antwort kompliziert ist. Leider ist Politik aber auch so.

'. Lanz endete fast resignierend: 'Das ist ja schon verrückt. Wir wollen uns unterhaken, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen Visionen entwickeln und trauen uns nicht mal zu sagen, dass wir produktiver werden und mehr arbeiten müssen.

' Lies griff das neue Stichwort eilig auf: 'Wir müssen produktiver werden', und bestätigte er dies. Lanz fragte weiter: 'Brauchen wir weniger Krankheitstage?

' Lies vorsichtig: 'Ich glaube, dass eine motivierte Gesellschaft…', Lanz scheide Choice: 'Automatisch ein besseres Immunsystem hat? '. Doch Lies ernst machte: 'Nein, dass sozusagen dieses Wollen, dieses gemeinsame Erreichenwollen, das darf man nicht unterschätzen.

' Aber: 'Wir brauchen ein Zielbild, wie wir es schaffen, Wirtschaftswachstum in unserem Land zu generieren.





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Work-Life-Balance Olaf Lies Markus Lanz Niedersachen Politik Visionen Arbeitsmarkt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gordon Schnieder ist Ministerpräsident von Rheinland-PfalzDer CDU-Politiker Gordon Schnieder ist der neue Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Die Abgeordneten des Landtags in Mainz wählten ihn zum Regierungschef einer schwarz-roten Koalition.

Read more »

Gordon Schnieder ist neuer Ministerpräsident in Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz hat einen neuen Ministerpräsidenten: Gordon Schnieder. Mit der Wahl des CDU-Politikers beginnt eine neue Ära. In den vergangenen 35 Jahren stand durchgehend die SPD an der Spitze der Regierungen.

Read more »

Gordon Schnieder ist Ministerpräsident von Rheinland-PfalzNach 35 Jahren ist die CDU in Rheinland-Pfalz wieder in der Regierung. Und nicht nur das: Sie stellt auch den Ministerpräsidenten.

Read more »

Neuer Regierungschef: CDU am Ziel - Gordon Schnieder neuer MinisterpräsidentNach 35 Jahren ist die CDU in Rheinland-Pfalz wieder in der Regierung - und stellt mit Gordon Schnieder den Ministerpräsidenten. Auch wenn dieser bei seiner Wahl einen kleinen Dämpfer bekommt.

Read more »