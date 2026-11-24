Das Land Niedersachsen hat den diesjährigen Wissenschaftspreis an vier Preisträger für herausragende Leistungen in Forschung, Lehre und Transfer verliehen. Ausgezeichnet wurden Eike Schling für innovative Lehre, Hedzer Zeijlstra für linguistische Grundlagenforschung, Stefan Zimmermann für angewandte Sensorik sowie eine Forscherin für nachtaktive Insekten, die zum Schutz der biologischen Vielfalt beiträgt.

Wissenschaft Orientierung bieten kann", sagte Mohrs.

"Ihre Arbeit steht beispielhaft für die Stärke und Vielfalt des Wissenschaftsstandorts Niedersachsen. " Mit dem Preis ehrt das Land Niedersachsen herausragende Leistungen in Forschung, Lehre und gesellschaftlichem Engagement. Preis für Forschung in frühen Karrierephasenauf nachtaktive Insekten hat. Damit leiste sie einen"wichtigen Beitrag zum Verständnis ökologischer Zusammenhänge und zum Schutz der biologischen Vielfalt", heißt es vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur.

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Laut dem Naturschutzbund Deutschland ist unter anderem Lichtverschmutzung für Insektensterben im Sommer verantwortlich. Demnach werden Insekten etwa von Laternen angezogen und umkreisen diese, bis sie schließlich vor Erschöpfung sterben. Preis für anwendungsorientierte Forschung und Transferwirkung hat Stefan Zimmermann von der Leibniz Universität Hannover erhalten. Er ist Professor für Sensorik und Messtechnik und hat Systeme entwickelt, die kleinste Mengen von Gefahrstoffen erfassen können.

"Seine Arbeit zeigt beispielhaft, wie aus wissenschaftlichen Erkenntnissen gesellschaftlicher Nutzen und wirtschaftliche Wertschöpfung entstehen können", so das Wissenschaftsministerium.hat der Sprachwissenschaftler Hedzer Zeijlstra von der Georg-August-Universität Göttingen gewonnen. Er hat grundlegende Strukturen menschlicher Sprache untersucht, wie Bedeutung in Sprache entsteht und welche gemeinsamen Muster Sprachen haben. Er habe"den Forschungsstandort Niedersachsen gestärkt und Göttingen als international sichtbares Zentrum der theoretischen Linguistik mitgeprägt", heißt es vom Wissenschaftsministerium. Eike Schling hat den Angaben zufolge innovative Zugänge zur Hochschullehre geschaffen.

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Eike Schling, Professor an der Leibniz Universität Hannover, verbindet den Angaben zufolge fachliche Exzellenz mit didaktischer Innovation und konsequenter Studierendenorientierung. Dafür wurde er mit demwurde beim Wissenschaftspreis ausgezeichnet. Vier Projekte erhielten jeweils 3.500 Euro. Unter den Geehrten ist India Heilmann von der Medizinischen Hochschule Hannover, die sich für Aufklärung über Organspenden in Sozialen Medien einsetzt.

Auch das von Studierenden der Universität Hildesheim entwickelte Literaturfestival Prosanova wurde geehrt als eines der wichtigsten Foren für junge deutschsprachige Literatur. An der Universität Göttingen machen Studierende Fachwissen über die Antike öffentlich zugänglich.

"ZAK! - Zeitportal Antike Kulturen" veranstaltet Workshops und Science Slams und ist in Sozialen Medien aktiv. Keziah-Naomi Tsagli von der Leuphana Universität Lüneburg hat die Kinderbuchreihe"Waymaker Stories" entwickelt,"die die Lebensrealitäten von People of Colour in Deutschland sichtbar macht und Kindern vielfältige Identifikationsmöglichkeiten eröffnet", heißt es vom Wissenschaftsministerium. Neue Genomische Techniken: Chance für Niedersachsens Felder?

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