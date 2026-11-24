Ein kleiner Bewohner im Zoo Berlin sorgt derzeit für besonders viel Aufmerksamkeit – und hat es in seinen ersten Lebenswochen ausgesprochen gemütlich.

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Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Morgenpost der Chefredaktion“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden SieDie ersten rund 30 Wochen seines Lebens verbringt ein Parmakänguru-Jungtier im Beutel des Muttertiers. Dort ist es vor äußeren Einflüssen geschützt und kann in Ruhe heranwachsen. Auf diesen besonderen Lebensabschnitt machte der Zoo Berlin in einem Instagram-Beitrag aufmerksam.

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Wer die Tiere im Zoo besucht, kann mit etwas Glück bereits einen Blick auf den kleinen Neuankömmling erhaschen. Ein genauer Blick auf den Beutel der Mutter könnte sich also lohnen. Kleine Känguru-Art stammt aus Australien Parmakängurus, die auch Parmawallabys genannt werden, gehören zu den kleinsten Vertretern der Kängurufamilie. Ihre Heimat liegt im Südosten Australiens.

Dort leben die Tiere bevorzugt in dicht bewachsenen Buschlandschaften. Anders als viele ihrer größeren Verwandten sind sie überwiegend nachtaktiv und gehen vor allem in den Abend- und Nachtstunden auf Nahrungssuche.

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