Aston Martin hat seine beiden Ziele in Las Vegas erreicht, doch Mike Krack gibt zu, dass das nicht unbedingt die größte Errungenschaft des Teams war

Aston Martin hat seine beiden Ziele in Las Vegas erreicht, doch Mike Krack gibt zu, dass das nicht unbedingt die größte Errungenschaft des Teams war - Hinter Aston Martin liegt ein erneut enttäuschendes Wochenende.

Der Rennstall spielte am Wochenende in Las Vegas wieder einmal keine Rolle im Kampf um Punkte und fuhr am Ende des Feldes sein Privatduell mit Cadillacslag in der letzten Runde ebenfalls vor Bottas, fuhr jedoch in der letzten Bremszone von Kurve 14 geradeaus und musste den Cadillac passieren lassen. Statt über die Ziellinie zu fahren, "Wir wussten, dass wir keine besonders großartige Performance haben würden", muss Einsatzleiter Mike Krack nach dem Rennen zugeben.

Also read BASF-Aktie: Kapitalmarkttag nach dem Evonik-Aus – welche Ziele jetzt zählen Von Investing.com

"Wenn wir überhaupt kämpfen können, dachten wir, dass wir auf einem ähnlichen Niveau wie Cadillac liegen würden. " Denn auf den langen Geraden von Las Vegas würde der Motor natürlich eine große Rolle spielen. Aston Martin hatte daher im Grunde nur zwei Ziele:"Erstens ins Ziel zu kommen, weil wir in letzter Zeit wirklich viele Ausfälle hatten", so Krack. Und zweitens versuchen, Cadillac zu schlagen.

"Das war leider das Einzige, was wir erreichen oder anpeilen konnten", sagt er. Immerhin: Stroll sah tatsächlich die Zielflagge - zum erst siebten Mal in dieser Saison - und fuhr eben auch vor dem einzig verbliebenen Cadillac ins Ziel.

Advertisement

"Ich kann nicht behaupten, dass das unsere größte Errungenschaft war", muss Krack zugeben,"aber unterm Strich ist es Schadensbegrenzung. " "Man hat zumindest etwas, wofür man Rennen fährt, und man lernt - gerade bei diesem ganzen Jo-Jo-Effekt, den wir heute gesehen haben und der ja nicht nur an der Spitze, sondern im Grunde überall im Feld stattfand. "Tatsächlich tauschten auch die Aston Martins und Cadillacs ihre Positionen untereinander aus - auch teamintern.

"Wir haben ja die Daten von beiden Autos und konnten genau sehen: Sobald einer den anderen überholt hatte, versuchte er extrem hart zu pushen, aber dann geht einem die Energie aus", so Krack. Weil der hintere Fahrer dann nicht nur Windschatten, sondern auch die Energie aus dem Overtake-Modus hatte, kam er locker wieder vorbei.

"Es ist faszinierend, weil man sieht, dass manchmal sogar schon ein Vorsprung von zwei bis drei Sekunden bestand - und selbst wenn man den Overtake-Mode verloren hat, reicht allein der Windschatten aus, um wieder heranzukommen", meint Krack. Die Fahrer hätten dann ein wenig mit dem Einsatz der Energie gespielt, um zu schauen, wie sie gegeneinander Rennen fahren können. Krack sieht es positiv:"Das ist natürlich hilfreich, weil man dadurch lernt, wie man agieren muss, wenn man gegen Konkurrenten kämpft.

" Der Kampf gegen den Teamkollegen hat dabei natürlich einen Vorteil: Er hat den gleichen Motor wie man selbst, sodass man gegen ihn nicht im Nachteil ist. Das konnte man gegen die Konkurrenz nicht behaupten, da der Honda-Antrieb ein deutliches Defizit gegenüber den anderen Herstellern hatte, das in Las Vegas offenkundig wurde.

"Diese Strecke ist für uns hinsichtlich der Performance und des Energiemanagements eine Herausforderung und im Voraus schwer zu optimieren oder einzuschätzen", muss Honda-Chefingenieur Shintaro Orihara einräumen. "Aber wir konnten dennoch wertvolle Daten sammeln, die uns bei der Entwicklung für nächstes Jahr helfen. "Besonders wertvoll war für die Japaner natürlich auch, mit beiden Fahrzeugen über die Distanz zu kommen - abzüglich der Auslaufrunde von Alonso.

Advertisement

Zuletzt hatte vor allem die BatterieTeste Dich jetzt im Formel-1-Quiz und vergleiche Dich mit anderen Usern Für Brasilien reichten die Maßnahmen nicht aus, doch in Las Vegas konnte Honda einige Verbesserungen erkennen:"Wir haben einige Gegenmaßnahmen für das Batterieproblem mitgebracht und am Freitag auch Tests durchgeführt, um zu überprüfen, ob unsere Maßnahme an der Batterie greift - und wir haben dadurch einige positive Effekte gesehen", betont Orihara.

"Ich glaube, wir brauchen noch weitere Schritte, um noch mehr Zuverlässigkeit zu erreichen, aber das Positive ist, dass wir die volle Renndistanz absolviert haben", unterstreicht er. "Dennoch müssen wir das Gesamtbild des Batterieproblems erst noch vollständig verstehen, und für nächstes Jahr brauchen wir noch weitere Gegenmaßnahmen. "Erst einmal steht am Wochenende aber der Große Preis von Katar an, der für Honda in anderer Hinsicht eine Herausforderung wird.

Zwar gibt es dort nicht so viele lange Geraden wie in Las Vegas, allerdings könnten dort wieder die hohen Temperaturen ein großer Faktor werden. Aber: Es gibt auch kaum langsame Kurven, sodass die Durchschnittsgeschwindigkeit recht hoch sein wird. Und damit hatte der AMR26 bislang in dieser Saison so seine Probleme.

"Es ist komplett anders als hier", sagt Krack, der mit Prognosen aber vorsichtig sein möchte:"Denn wir haben in Sepang gesehen, dass wir besser waren als erwartet, und in Singapur waren wir schlechter als erwartet. " "Es gibt also einige Elemente, an denen ich persönlich noch arbeiten muss, um sie besser zu verstehen, aber ich denke, wir werden dort besser dastehen als hier", so Krack.

"Das hier sollte die schwierigste Strecke für uns sein, daher ist es gut, dass wir sie jetzt hinter uns haben - und dann schauen wir, was in Katar passiert. "