Der Grundwasserspiegel in Deutschland ist 2026 nach einem trockenen Sommer und wenigen Niederschlägen besonders niedrig gewesen.

Der Grundwasserspiegel in Deutschland ist 2026 nach einem trockenen Sommer und wenigen Niederschlägen besonders niedrig gewesen. Wie die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe am Montag in Hannover mitteilte, lagen die Grundwasserstände Ende November an 60 Prozent aller Messstellen im niedrigen oder sehr niedrigen Bereich.

Im Mittel mehrerer Jahre seien normalerweise nur etwa 25 Prozent von derart niedrigen Messungen betroffen. Laut der Bundesanstalt wies 2026 einen fast so niedrigen Grundwasserspiegel auf wie das Dürrejahr 2018. Im Sommer vor acht Jahren hatte es lang anhaltende Dürre- und Hitzeperioden gegeben, die unter anderem Bauern zu schaffen machten und viele Gewässer austrocknen ließen. Bereits zu Beginn des Jahres 2026 gab es nach BGR-Angaben niedrige Grundwasserstände.

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Über den Jahreswechsel sei deutlich weniger Niederschlag aufgetreten als gewöhnlich. Der Sommer zwischen Juni und August sei zudem besonders trocken ausgefallen. Da es in den drei Monaten nur etwas mehr als 170 Millimeter Niederschlag gab, waren die Grundwasserstände auch noch Anfang Oktober an 88 Prozent der Messstellen niedrig oder sehr niedrig. Besonders der Süden und Südwesten des Landes waren laut Bundesanstalt in diesem Jahr von den Auswirkungen auf das Grundwasser betroffen.

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Seit 2018 traten demnach immer wieder dürrereiche Phasen mit niedrigen Grundwasserständen auf. Eine Erholung verzeichnete die Bundesanstalt vor allem nach dem außergewöhnlich niederschlagsreichen Winter von 2023 auf 2024.