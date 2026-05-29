Die deutsche Nationalspielerin Nieke Kühne wird als Spielerin der Saison ausgezeichnet. Ihre Teamkollegin Farrelle Njinkeu wird als Rookie der Saison geehrt.

Die deutsche Nationalspielerin Nieke Kühne wird als Spielerin der Saison ausgezeichnet. Ihre Teamkollegin Farrelle Njinkeu wird als Rookie der Saison geehrt. Njinkeu ist ein Jahr zuvor noch in der zweiten Liga mit den Füchsen Berlin aktiv gewesen, jetzt ist sie eine Leistungsträgerin beim Hauptrundensieger.

Sie hat 74 Tore in Liga und Play-offs erzielt, dazu 20 Treffer international in der European League. Sie hat auch ihr Nationalteam-Debüt gemacht und ist damit ein Durchbruch für Njinkeu. Die beste Spielerin der Liga ist jedoch Nieke Kühne, die mit 155 Toren und 90 Assists Spitzenwerte erreicht hat. Sie ist eine offensive Maschine und im Mittelblock die beste Abwehr der Liga.

Kühne hat auch im Dezember mit Deutschland die WM-Silber geholt und ist damit die erste Medaille seit 2007. Sie hat diesmal den ersten Platz erreicht und liegt vor Nationalteam-Kolleginnen wie Nina Engel und Natsuki Aizawa. Der Nationalteam-Managerin Anja Althaus und dem Bundestrainer Markus Gaugisch ist Kühne sehr wichtig und sie freuen sich auf ihren gemeinsamen Weg in der Nationalmannschaft. Kühne ist ein absolutes Powerpaket und bringt viel Energie, Ehrgeiz, Spaß und Persönlichkeit mit.

Sie ist nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich genial und trägt ihre Mannschaft sowohl handballerisch als auch emotional. In ihrem Alter ist das eine herausragende Fähigkeit und sie ist ein sehr wichtiger Baustein für die Nationalmannschaft





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