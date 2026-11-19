Basketballprofi Niels Giffey erklärt, warum reine Bundesliga-Spieler kaum Millionäre werden, während US-College-Star player Millionen verdienen. Ein Einblick in die finanzielle Realität.

Der deutsche Basketball-Profi Niels Giffey aus München hat im Podcast "Behind the Athletes" deutliche Worte über die wirtschaftliche Ungleichheit im professionellen Basketball gefunden. Mit nur 35 Jahren hat der Guard eine beeindruckende Karriere hinter sich, die ihn von den College-Meisterschaften an der University of Connecticut direkt in die NBA -Top-Liga führte, obwohl er selbst nie einen NBA -Vertrag unterzeichnete. Seine Titelkollektion spricht für sich: Vier deutsche Meistertitel mit dem FC Bayern München in den Jahren 2020, 2021, 2024 und 2025 sowie zwei College-Titel in den Jahren 2011 und 2014. Zudem feierte er mit der Nationalmannschaft den Weltmeistertitel 2023 und die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft 2022. Trotz dieser internationalen Erfolge war Giffey nie Teil der NBA, verdiente aber dennoch erhebliches Vermögen, das er nun öffentlich einordnen möchte.

Finanzielle Kluft zwischen USA und Deutschland

Niels Giffey unterstreicht, dass Reichtum im Basketball primär durch den Sprung in den amerikanischen Markt oder das US-College-System generiert wird. Ein reines Engagement in der deutschen Basketball-Bundesliga führe in der Regel nicht zu einer Millionärskarriere. Er betont, dass die wirtschaftlichen Chancen für Spieler, die nur in Deutschland professionell aktiv sind, deutlich geringer ausfallen als im nordamerikanischen System. Die Struktur der Gehälter und Sponsoring-Möglichkeiten zeigt hier eine klare Trennlinie, die den finanziellen Erfolg eines Spielers maßgeblich beeinflusst und oft über die sportliche Leistung hinausgeht.

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Millionengehälter im US-College-Basketball

In den USA beginnt die finanzielle Karriere bereits in der College-Liga, wo Spieler mit enormen Summen belohnt werden. Giffey erläutert, dass Universitäten wie die University of Connecticut (UConn) ihren Athleten extreme finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Er vergleicht die Situation mit dem deutschen Profi-Basketball und stellt fest, dass Spieler in Connecticut pro Jahr Millionenbeträge verdienen können. Ein konkreter Fall genannt ein Spieler, der vier Millionen US-Dollar brutto verdient hat. Weitere deutsche Athleten, die in der College-Liga aktiv sind, erreichen Gehälter von fünf bis sieben Millionen US-Dollar pro Jahr, was eine völlig andere wirtschaftliche Perspektive darstellt.

Emotionale Entscheidung gegen Nationaltrainer Herbert

Die Prioritätenverschiebung wird auch am Beispiel einer persönlichen Entscheidung von Giffey im Jahr 2022 deutlich. Er wollte ursprünglich an der Europameisterschaft 2022 nicht teilnehmen, da er die Traurede für seinen engsten Freund bei dessen Hochzeit halten wollte. Diese zeitliche Überschneidung zwingt ihn, eine schwere Entscheidung zu treffen, die er nicht mit einer Absage an seine sportlichen Verpflichtungen lösen kann. Giffey stand vor der Wahl, die Hochzeit zu leiten oder einen anderen Trauredner zu finden, was er aus Freundschaft ablehnt. Er kommuniziert diese Situation mit Nationaltrainer Gordon Herbert und erklärt ihm sein Dilemma, wobei er die strikte Regel des Trainers respektiert, aber seine persönliche Bindung hervorhebt.

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Verzicht auf EM-Vorbereitung durch Dennis Schröder

Nationaltrainer Gordon Herbert lehnt zunächst ab, da Giffey einige Tage der Turniervorbereitung verpassen würde, was für die Teamleistung als inakzeptabel gilt. Die Situation eskaliert nicht, sondern wird durch die Intervention von Dennis Schröder entschärft. Der 33-jährige Superstar und Nationalteamkollege von Giffey, der damals bei den Charlotte Hornets unter Vertrag stand, übernimmt die Rolle des Vermittlers. Schröder kontaktiert Herbert persönlich, um um Nachsicht zu bitten, und verweist dabei auf Giffey's langjährige Treue zur Nationalmannschaft. Er argumentiert, dass Giffey neun Jahre lang ohne Zögern für die Auswahl bereitgestanden hat.

Letzter Durchbruch zur EM-Bronzemedaille 2022

Die Intervention von Dennis Schröder führt zum gewünschten Erfolg: Nationaltrainer Gordon Herbert lässt das Auge zu und genehmigt Giffey's Teilnahme an der Europameisterschaft 2022. Dies ermöglicht es Giffey, nicht nur die Hochzeit seines Freundes zu feiern, sondern auch auf dem Platz für Deutschland zu kämpfen. Die Bemühungen werden mit einem historischen Erfolg belohnt, als die deutsche Nationalmannschaft die Bronzemedaille gewinnt. Dieser Moment steht exemplarisch für die menschlichen Seiten des Profisports, in denen persönliche Bindungen und langjährige Loyalität oft über sportliche Regeln hinausgehen und den Erfolg des Teams mitbestimmen können.