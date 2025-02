Niersexpress fährt mit reduziertem Angebot

Der Niersexpress steht aufgrund von Reparaturen und Hauptuntersuchungen in den Werkstätten. Transdev kann daher nicht genügend Züge für den Halbstundentakt stellen. Die Züge verkehren mit zwei statt drei Wagen. Die Fahrgäste müssen in Stoßzeiten möglicherweise anstehen. Bis der Niersexpress wieder wie gewohnt fährt, wird es voraussichtlich noch bis Ende Februar dauern.

Der Niersexpress ist für viele Pendler eine wichtige Verkehr sverbindung. Täglich nutzen bis zu 17.000 Menschen diesen Zug. Transdev entschuldigte sich bei den Fahrgästen und sprach von einem Reparaturstau in den Werkstätten. Ein Teil unserer Fahrzeugflotte befindet sich derzeit in der gesetzlich vorgeschriebenen Hauptuntersuchung und steht daher vorübergehend nicht zur Verfügung. Parallel dazu sind aktuell auch mehrere Fahrzeuge außerplanmäßig aufgrund technischer Defekte in der Werkstatt.

Durch die Überprüfungen und Reparaturen kann Transdev jedoch nicht genügend Züge für den Halbstundentakt zur Verfügung stellen. Deshalb verkehren die Züge nur mit zwei statt drei Wagen. Laut VRR müssten die Fahrgäste in Stoßzeiten voraussichtlich anstehen. Bis der Niersexpress wieder wie gewohnt fährt, wird es laut Transdev voraussichtlich noch bis Ende Februar dauern. Über dieses Thema berichten wir auch am 11.02.2025 in der WDR Lokalzeit Duisburg um 19:30 Uhr und im Hörfunk auf WDR2





