Reform-UK-Chef Farage reagiert scharf auf Premiers Andy Burnhams Pläne zur Wiederannäherung an die EU. Die Debatte über den Brexit erlebt eine starke Rückkehr in die britische Politik.

Nach monatelangen Belastungen durch dubiose Kontakte und interne Konflikte hat der 62-jährige britische Rechtspopulist Nigel Farage sein berühmtes Lächeln zurückgewonnen. Seine Partei, Reform UK, litt lange unter Skandalen, doch nun lenkt das öffentliche Interesse wieder auf seine politischen Ziele. Der Auslöser für diese Wendung ist Premierminister Andy Burnham, der deutlich Tempo bei der Wiederannäherung seines Landes an die Europäische Union macht. Burnham argumentiert kontinuierlich, dass der Brexit Großbritannien wirtschaftlich schwer geschadet hat. Diese Position hat in Brüssel bereits zu konkreten Schritten geführt, die eine neue Phase der Beziehung einläuten.

Politische Spannungen nach EU-Abkommen

Am Freitag vereinbarte Andy Burnham in Brüssel mit den europäischen Spitzenpolitikern Ursula von der Leyen und António Costa ein neues Abkommen. Dieser Schritt markiert einen deutlichen Kurswechsel in der britischen Außenpolitik und löst immediate Reaktionen aus. Nicht alle Akteure in der britischen Gesellschaft freuen sich über diese Annäherung. Zehn Jahre nach dem historischen Referendum über den Austritt steckt Großbritannien erneut mitten in einer intensiven Debatte über die Zukunft des Verhältnisses zum europäischen Festland. Die wirtschaftlichen Folgen des Ausscheidens werden dabei als zentrales Argument für eine Kehrtwende herangezogen.

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Farages Kritik an der Regierungspolitik

Für Nigel Farage stellt diese Entwicklung die lang ersehnte Gelegenheit dar, auf die er seit Jahren wartet. Am Dienstag lud der Parteichef zu einer Pressekonferenz ein, um seine Position klar zu definieren. Er kritisierte Premierminister Andy Burnham scharf und betonte, man könne ihm nicht vertrauen. Farage warnte davor, dass nicht nur Burnham persönlich gefährlich für die nationale Souveränität sei, sondern allein die fortwährende Debatte über einen potenziellen Wiedereintritt in die EU problematisch sei. Er verweigerte es, darauf einzugehen, wie sehr er dieses Thema selbst über Jahre als Europaabgeordneter und später als führender Brexit-Vorkämpfer aktiv vorangetrieben hatte.

Emotionale Polarisierung der Bevölkerung

Das Thema beschäftigt die Öffentlichkeit bis heute auf tiefgreifende Weise. Sara Hobolt, die an der London School of Economics zum britischen EU-Austritt forscht, erklärt, dass der Brexit weit mehr ist als eine bloße politische Präferenz. Das Referendum von vor einem Jahrzehnt prägte zwei neue politische Identitäten: Leaver und Remainer, also die Gruppen, die für oder gegen den Austritt stimmten. Viele wirtschaftliche Kennzahlen bestätigen die These, dass der Austritt falsch war. Dennoch halten nur 54 Prozent der Bevölkerung ein zweites Referendum innerhalb der kommenden fünf Jahre für akzeptabel. Nur 37 Prozent wollen, dass die Regierung das Thema zu einer Priorität macht.

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Wahlstrategien und Kampagnen im Vergleich

Hobolt analysiert die Lage als klare Wahllogik für die Labour-Partei. Die Basis der Partei sowie die Wähler, die sie von anderen progressiven Parteien zurückgewinnen will, sind überwiegend proeuropäisch. Gleichzeitig könnte die neue Brexit-Debatte aber auch Wähler auf der rechten Seite mobilisieren. Insbesondere Reform UK und Nigel Farage könnten dies gelingen, indem sie Schritte zur Umkehr des Brexit als Versuch darstellen, die demokratische Entscheidung von 2016 rückgängig zu machen. Genau in diese Richtung argumentierte Farage am Dienstag. Allein im November gründeten sich die Kampagnen Stay Out und Enough Official, um den Brexit zu verteidigen. Mit dabei sind ehemalige Minister und Abgeordnete. Am Mittwoch präsentierte Farage zudem die Kampagne Keep Britain Out.

Reaktionen der Ex-Premiers und Ausblick

Bemerkenswert ist, dass sich fast alle lebenden Ex-Premiers kritisch über einen Wiedereintritt oder gar nur die Debatte darüber geäußert haben. Theresa May forderte, den Brexit einfach zu akzeptieren und weiterzumachen. David Cameron warnte, dass eine Rückkehrdiskussion sehr langwierig und schmerzhaft wäre. Burnham lachte diese Warnungen am Montag weg und bezeichnete Boris Johnson als falschen Ansprechpartner. Er kritisierte, dass die früheren Regierungen in der Vergangenheit stecken blieben. Farage erschien am Dienstag geradezu glücklich über die anhaltende Kontroverse. Als Journalisten fragten, ob dies ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk sei, antwortete Farage mit einem Lachen, er sei bereit für den Streit über Europa.