Reform-UK-Chef Nigel Farage attackiert Premierminister Andy Burnham wegen dessen Annäherung an die EU. Die neue Debatte spaltet die britische Öffentlichkeit erneut nach Brexit-Lagern.

Der britische Rechtspopulist und Parteichef von Reform UK, Nigel Farage, hat die aktuellen Schritte von Premierminister Andy Burnham zur Wiederannäherung des Vereinigten Königreichs an die Europäische Union scharf kritisiert. Der 62-Jährige, dessen politische Karriere und seine Partei lange von dubiosen Kontakten und Skandalen belastet waren, zeigt nun wieder sein bekanntes Lächeln. Er sieht in Burnhams Tempo bei der diplomatischen Annäherung die ideale Gelegenheit, das Thema Brexit erneut in den Vordergrund der politischen Debatte zu rücken.

Kritik an Burnhams EU-Annäherung

Farage lud am Dienstag zu einer Pressekonferenz ein, um seine Positionen klar zu formulieren. Er bezeichnete den Premierminister als jemanden, dem nicht zu trauen sei, und warnte davor, dass allein die Diskussion über einen möglichen Wiedereintritt in die EU gefährlich für das Land sei. Der 62-Jährige erwähnte bewusst nicht, wie sehr er dieses Thema als Europaabgeordneter und später als führender Brexit-Kämpfer vorangetrieben hat. Dennoch nutzt er die Situation, um die emotionale Spaltung der Bevölkerung zu thematisieren, die seit dem Referendum über den EU-Austritt besteht.

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Andy Burnham argumentiert kontinuierlich, dass der Brexit das britische Volk wirtschaftlich stark geschädigt habe. Am Freitag vereinbarte er in Brüssel mit den Spitzen der EU, darunter Ursula von der Leyen und António Costa, ein neues Abkommen. Diese diplomatischen Erfolge sehen Farage und seine Unterstützer als Beweis dafür, dass die Regierung die demokratischen Entscheidungen von 2016 ignorieren wolle.

Politische Identitäten und Wählermobilisierung

Sara Hobolt von der London School of Economics erklärt, dass der Brexit weit mehr ist als eine reine politische Präferenz. Das Referendum habe zwei neue politische Identitäten hervorgebracht: Leaver und Remainer. Viele wirtschaftliche Kennzahlen bestätigen die Ansicht, dass der Austritt falsch war. Gleichzeitig halten nur 54 Prozent der Bevölkerung ein zweites Referendum innerhalb der kommenden fünf Jahre für akzeptabel.

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Nur 37 Prozent der Bevölkerung wollen, dass die Regierung das Thema der EU-Rückkehr zu einer hohen Priorität macht. Hobolt deutet an, dass Burnhams Position eine klare Wahllogik verfolgt. Die Basis der Labour-Partei sowie Wähler, die von anderen progressiven Parteien zurückgewonnen werden sollen, sind überwiegend proeuropäisch. Dies könnte jedoch gleichzeitig Wähler auf der rechten Seite mobilisieren.

Farage und Reform UK könnten profitieren, indem sie Schritte zur Umkehr des Brexit als Versuch darstellen, die demokratische Entscheidung aus dem Jahr 2016 rückgängig zu machen. Dies ist genau die Richtung, in die der Parteichef am Dienstag argumentierte. Er nutzt die Debatte, um seine Basis zu stärken und gegen die etablierte Politik zu opponieren.

Kampagnen und Reaktion ehemaliger Premierminister

Nur wenige Tage nachdem Farage seine Kritik geübt hatte, entstanden im November zwei weitere Kampagnen mit den Namen Stay Out und Enough Official. Diese Bewegungen wollen den Brexit verteidigen und haben ehemalige Minister und Abgeordnete der Konservativen Partei hinter sich, die bereits 2016 für den Austritt geworben hatten. Am Mittwoch präsentierte Farage mit Keep Britain Out eine weitere Kampagne, die ebenfalls gegen eine Annäherung an die EU gerichtet ist.

Bemerkenswert ist die einheitliche Kritik fast aller lebenden ehemaligen Premierminister gegenüber einem Wiedereintritt oder gar der Debatte darüber. Theresa May forderte auf, den Brexit einfach zu akzeptieren und weiterzumachen. David Cameron warnte, dass eine Rückkehrdiskussion sehr langwierig und schmerzhaft wäre. Boris Johnson wurde von Burnham als nicht der richtige Ansprechpartner in dieser Frage abgewehrt.

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Der britische Regierungschef lachte diese Warnungen am Montag weg und sagte dem Sender Sky News, dass die früheren Premierminister in der Vergangenheit feststecken. Sie könnten sich nicht dem schlechten Deal stellen, den sie selbst aushandelten. Farage hingegen erschien am Dienstag geradezu glücklich über die erneute Debatte. Als ein Journalist fragte, ob dies ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk sei, antwortete Farage lachend, dass er bereit sei, wieder über Europa zu streiten.