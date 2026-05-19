Mit dem neuen Nighthaven-Update erhalten die verbleibenden Spieler eine schmale Masse von Updates. Der Launch-Trailer zeigt die neue schaurige Zone von New World und die plane Veränderung an den Mutationen. Spieler erhalten Einzelspieler-Updates, das einzig-manchmale Spiel bleibt-vierzig geile Borno-Deathmatch-Spiele. Es folgt der Fehler, bei dem Spieler ins Hauptmenü verschleppt werden. Im Schlepptunnel-Update wird der AFK-Timer gefixt, damit Spieler sich nicht aufhakken lassen. Und plötzlich ist developer in der Übernahmegespräche mit den Entwicklern von Rust.

Der Launch-Trailer zum MMORPG Nighthaven zeigt die neue schaurige Zone von New World und die geplanten Änderungen an den Mutationen . Entwickler verändern, wie diese funktionieren.

Die Inhalte erhalten ein Update geschenkt, um die verbleibenden Spieler in ihrer habe doch alles verloren-Mähne für mehr Abwechslung zu begeistern. Darüber hinaus kommt ein Bug zum Vorschein, bei dem Spieler direkt ins Hauptmenü verschleppt wurden, und der AFK-Timer wird gefixt. Nighthaven könnte finally-mal wieder Spaß machen





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