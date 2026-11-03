Nihar Gala Scholarship Gewinner bekanntgabe am 15. November

Der Gewinner der Nihar Gala Stipendium wird am 15. November 2026 bekanntgegeben. Das eineinmalige Preisgeld von tausend Dollar geht an einen US-Studenten mit Unternehmertalent.

Die Bekanntgabe des Preisträgers für das Nihar Gala Stipendium für amerikanische Unternehmer findet am 15. November 2026 statt. Die Bewerbungsfrist für diese Auszeichnung schloss bereits am 15. Oktober 2026. Der Gründer Nihar Gala hat bestätigt, dass ein einzelner Student ausgewählt wird, der ein einmaliges Preisgeld in Höhe von tausend Dollar erhält.

Nihar Gala Stipendium Details und Auswahl

Dieses Stipendium richtet sich ausschließlich an Studierende an Hochschulen sowie an Schüler der Oberstufe in den Vereinigten Staaten. Die Kandidaten müssen ein klares Interesse an Wirtschaftswissenschaften und Unternehmertum nachweisen. Besonders wichtig ist die Motivation, nach dem Abschluss ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das Programm ist nicht auf bestimmte Bundesstaaten oder Städte beschränkt, obwohl es von einem in Philadelphia ansässigen Gründer verwaltet wird.

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Bewerber nehmen an einem Essay-Wettbewerb teil, der über die E-Mail-Adresse apply@nihargalascholarship.com erfolgt. Die Einreichung muss im Word-Dokument-Format erfolgen. Der Text darf maximal eintausend Wörter umfassen. Die zentrale Fragestellung bezieht sich auf ein schwieriges Lebensereignis und wie der Bewerber diese Herausforderung überwunden hat. Dabei steht die Analyse der gemachten Lernerfahrungen im Vordergrund.

Positionierung von Alpha Care Medical

Nihar Gala ist der Gründer dieses Stipendienprogramms und gleichzeitig Chief Executive Officer von Alpha Care Medical. Er gründete das Stipendium im Jahr 2022, um finanzielle Unterstützung für junge Unternehmer zu bieten. Gleichzeitig soll das Bewusstsein für die spezifischen Probleme dieser Zielgruppe geschärft werden. Gala betont, dass Widerstandsfähigkeit ein Kernbestandteil erfolgreichen Unternehmertums ist.

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Gala erwarb seinen medizinischen Doktortitel an der Rutgers University im Jahr 2012. Anschließend absolvierte er ein Praktikum und einen Facharztlehrgang in Allgemeinmedizin ebenfalls an der Rutgers University. Im Jahr 2017 startete er Alpha Care Medical. Das Unternehmen betreibt vier Standorte in Delaware und bietet integrative Primärversorgung an.

Auswirkungen auf zukünftige Unternehmer

Das Stipendium zielt darauf ab, die nächste Generation von Geschäftsinhabern zu unterstützen. Es legt besonderen Wert auf persönliche Entwicklung und praktische Herausforderungen beim Eintritt in die Geschäftswelt. Die Auszeichnung ist als einmalige Leistung konzipiert und stellt kein jährlich wiederkehrendes Stipendium dar. Der gewählte Empfänger erhält die Summe von tausend Dollar als einmalige Zahlung.

Weitere Informationen zum Programm sind unter der offiziellen Website verfügbar. Die Organisation Alpha Care Medical wurde ebenfalls im Jahr 2017 gegründet. Sie verfolgt einen integrativen Ansatz in der Medizin und erstellt individuelle Behandlungspläne. Zu den Angeboten gehören Verhaltensgesundheit, Psychiatrie und Dienste zur Behandlung von Opioidabhängigkeit.