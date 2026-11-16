Nike ersetzt Adidas als UEFA- und DFB-Partner ab Saison 2027

Nike übernimmt die offiziellen Spielbälle der UEFA ab 2027 und wird ab 2028 DFB-Ausrüster. Der US-Konzern zahlt 800 Millionen Euro an den Verband.

Der US-Sportartikelhersteller Nike wird ab der Saison 2027/28 den offiziellen Spielball in der UEFA Champions League stellen. Diese Entscheidung der Europäischen Fußballunion ( UEFA) markiert das Ende einer mehr als 25-jährigen Ära, in der Adidas den Ball in der Königsklasse stellte. Die Bekanntgabe fiel wenige Stunden vor dem letzten Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft im Trikot von Adidas. Mit dieser Maßnahme verliert der deutsche Konzern einen seiner wichtigsten Verträge an den Erzrivalen.

Neue Spielballverträge der UEFA

Der Vertrag zwischen Nike und der UEFA ist bis zum Jahr 2031 Laufzeit. Neben der Champions League deckt die Partnerschaft auch die Europa League, die Conference League, den Supercup, die Youth League und die Futsal Champions League ab. Dies ist eine historische Premiere für den europäischen Fußball, da erstmals alle drei großen europäischen Männer-Klubwettbewerbe denselben offiziellen Spielballausstatter haben werden. Die UEFA bezeichnete das Ausschreibungsverfahren als hart umkämpft, in dem sich Nike durchgesetzt hat.

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Finanzielle Konditionen und Laufzeiten

Die finanziellen Rahmenbedingungen des Deals liegen nach Informationen des Sportsenders The Athletic bei rund 40 Millionen Euro pro Jahr, umgerechnet aus dem US-Dollar. Camilo Andrade, Vizepräsident von Nike, betonte das langfristige Engagement des Konzerns. Das Unternehmen plant, die Traditionen der Wettbewerbe zu würdigen und gleichzeitig die Grenzen der Innovation zu erweitern. Nike verspricht, den Athleten zuzuhören und die Spielbälle kontinuierlich weiterzuentwickeln, um die Anforderungen auf dem Feld zu erfüllen.

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Ära Ende bei Adidas und DFB

Neben dem UEFA-Vertrag verliert Adidas auch den Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB). Nach mehr als 70 Jahren gemeinsame Wege trennen sich die Partnerschaften mit Wirkung zum 1. Januar. Ab diesem Datum wird der DFB von Nike ausgerüstet. Der Vertrag zwischen dem US-Riesen und dem deutschen Verband hat eine Laufzeit von acht Jahren. Die Vergütung für diese Ausrüstungsumfrage liegt bei insgesamt rund 800 Millionen Euro, die Nike an den Verband zahlt.

Strategische Neuausrichtung der Marken

Für Nike stellt die Doppelsignatur von UEFA und DFB einen massiven strategischen Gewinn dar. Der Konzern festigt damit seine Marktposition im europäischen Spitzensport erheblich. Für Adidas bedeutet der Verlust der Verträge einen schmerzhaften Einschnitt in das Sportgeschäft. Der deutsche Konzern hatte den Ball für die UEFA seit 2001 gestellt und nun den Anschluss an diese prestigeträchtigen Partnerschaften verloren. Die Entscheidung der UEFA folgt einem klaren Wettbewerbsprozess, der die Interessen der Liga an innovativen Produkten priorisiert.