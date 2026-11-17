Nike stellt den FlyWeb Bra vor: Ein nahtloser, 3D-gedruckter Sport-BH aus Kunststoff für den Frauenfußball. Details zum Fenom System und der DFB-Partnerschaft ab 2027.

Der Sportkonzerne Nike versucht mit dem FlyWeb Bra, die Geschichte des Sport-BHs neu zu schreiben. Das innovative Produkt ist komplett aus einem 3D-Druck er gefertigt und enthält keine traditionellen Stofflagen, Garne oder sichtbaren Nähte. Stattdessen besteht der BH aus einer einzigen, weichen und biegsamen Schicht aus Kunststoff, die sich nahtlos auf den Körper anpassen soll. Der Hersteller verspricht ein Tragegefühl, das dem eines zweiten Hautquasi-ähnlich ist und den Eindruck erweckt, man würde gar nichts tragen.

Revolutionärer 3D-Druck Prozess

Die Technologie hinter dem FlyWeb Bra basiert auf einem computergenerierten Muster, das die Struktur des BHs definiert. An Stellen, an denen der Körper mehr Stabilität benötigt, ist die Struktur dichter und fester. An Stellen, die mehr Luftzirkulation und Flexibilität erfordern, ist das Gefüge offener konzipiert. Herkömmliche Kompressionsmethoden oder zusätzliche Polster kommen bei diesem Modell nicht zum Einsatz. Der Halt wird ausschließlich durch die geometrische Anordnung des gedruckten Materials erreicht. Dies markiert einen fundamentalen Wechsel von traditionellen Web- und Strickverfahren hin zur additiven Fertigung direkt auf der Haut.

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Herausforderungen in der Entwicklung

Obwohl der 3D-Druck bei Schuhen bereits seit Jahren fest in der Produktpalette von Nike verankert ist, wagte sich der Konzern lange nicht an Kleidungsstücke, die direkt mit der Haut in Berührung kommen. Janett Nichol, die Innovations-Chefin von Nike, betonte, dass die Übertragung von Schuh-Technologie auf den menschlichen Körper nicht einfach sei. Es habe mehrere Jahre gedauert, um die richtigen Materialien und Strukturen zu finden, um den hohen Anforderungen an Komfort und Haltbarkeit gerecht zu werden. Der Prozess erforderte eine präzise Berechnung der mechanischen Eigenschaften des Kunststoffes, um Verletzungen oder Unbehagen während intensiver Belastungen zu vermeiden.

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Erster Härtetest mit Weltklasse-Athletinnen

Der erste große Praxistest fand im Juni 2025 in Paris statt. Die kenianische Lauf-Superstarin Faith Kipyegon trug ein Einzelstück des FlyWeb Bra, als sie versuchte, als erste Frau die Meile unter vier Minuten zu laufen. Obwohl sie das historische Ziel mit einer Zeit von 4:06,42 Minuten verpasste, war sie dennoch schneller als jede Frau zuvor in dieser Disziplin. Dieses hohe Niveau an Belastung diente als Validierung für die Stabilität und den Halt des neuen Produkts unter extremen Bedingungen. Die Erfahrung von Kipyegon liefert wichtige Daten für die weitere Optimierung des Designs für den Masseneinsatz im professionellen Sport.

Integration ins Fenom System und DFB-Partnerschaft

Der FlyWeb Bra ist ein zentraler Bestandteil des neuen Fenom Systems, das Nike speziell für die Ausrüstung der Frauen-Weltmeisterschaft 2027 entwickelt hat. Diese Partnerschaft wird für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) von großer strategischer Bedeutung sein. Ab Januar 2027 wird Nike der offizielle Ausrüster der DFB-Nationalmannschaften werden. Die Frauen-Weltmeisterschaft in Brasilien markiert das erste große internationale Turnier in einer langfristigen Kooperation, die bis mindestens 2034 läuft. Diese Vereinbarung positioniert Nike an vorderster Front für die Präsentation innovativer Sportkleidung auf der größten Bühne des Frauenfußballs.