Nike wird ab sofort als Offizieller Ausrüster der Formel 1 fungieren. Zudem gibt es Gerüchte über eine Zusammenarbeit mit dem Rennstall Cadillac ab 2026.

Die Königsklasse des Motorsports hat am Donnerstag offiziell bestätigt, dass der US-Sportartikelgigant Nike die zukünftige Ausrüstung für die Mitarbeiter der Formel 1 stellen wird. Diese strategische Partnerschaft ist ausdrücklich als langfristige Zusammenarbeit angelegt worden, wobei die Pressemitteilung der Organisatoren keine spezifische Laufzeit oder ein genaues Ende des Vertragswerkes nannte. Diese Ankündigung markiert einen signifikanten Wandel in der kommerziellen Landschaft der Serie und positioniert einen der weltweit größten Sportartikelhersteller erneut an der Spitze des globalen Motorsports.

Nike und die Formel 1: Historie und Gegenwart

Für das Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Oregon stellt diese Entwicklung eine bedeutende Rückkehr in die Formel 1 dar. Die historische Verbindung zwischen Nike und der Rennserie reicht bis ins Jahr 1996 zurück, als man einen Vertrag mit dem deutschen Rekordweltmeister Michael Schumacher abschloss. In den sogenannten Nike Air Zoom Schuhen sicherte sich der 57-Jährige zwei seiner insgesamt sieben Weltmeisterschaftstitel. Neben Michael Schumacher stellte die Sportartikelmarke auch Rennschuhe für seinen Bruder Ralf Schumacher her, der aktuell 51 Jahre alt ist. Diese speziellen Schuhe waren mit der berühmten Air-Sohle ausgestattet, die dazu diente, die starken Vibrationen im Fahrzeug während des Rennens effektiv zu dämpfen und die Leistungsfähigkeit der Fahrer zu erhalten.

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Lasz Vegas und Lego-Karts als Marketing-Show

Im direkten Zusammenhang mit der jüngsten Bekanntgabe steht das kommende Großereignis am Sonntag. Die Fahrerparade vor dem Großen Preis von Las Vegas soll ganz im Zeichen der neuen Marke stehen. Das Event beginnt um 5 Uhr morgens und wird live von den Sendern RTL und Sky übertragen, während BILD.de einen entsprechenden Liveticker anbietet. Nach Informationen der Boulevardzeitung BILD sollen Nike-Athleten hierbei eine zentrale Rolle einnehmen und für Aufmerksamkeit sorgen. Die Show wird durch eine ungewöhnliche Attraktion aufgepeppt, bei der die Sportler Duelle in Karts ausgetragen, die eigens aus Lego-Steinen konstruiert wurden. Diese inszenierten Aktionen dienen dazu, die Marke nicht nur im professionellen Umfeld, sondern auch beim breiten Publikum sichtbarer zu machen.

Kontakte zu Cadillac und der Rennstall-Markt

Der Einfluss von Nike beschränkt sich jedoch nicht nur auf die offiziellen Mitarbeiter der Serie, sondern erstreckt sich auch auf die Teams selbst. Mit dem Rennstall Cadillac bestehen bereits seit längerer Zeit intensive Verhandlungen über eine mögliche Kooperation. Der amerikanische Automobilhersteller wird 2026 seine allererste Saison in der Formel 1 bestreiten. Bislang wird das Team von Tommy Hilfiger ausgestattet, doch diese Zuständigkeit könnte sich schon bald ändern. Unter der Führung des Ex-Teamchefs Graeme Lowdon, der aktuell 61 Jahre alt ist, haben diese Gespräche deutlich an Dynamik gewonnen. Für das Rennen in Miami wurden die Verantwortlichen des Rennstalls bereits mit speziellen Schuhen versorgt, was auf ein fortbestehendes Interesse beider Seiten an einem umfassenden Deal hindeutet.

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Wettbewerb durch Puma und Adidas im Team-Status

Der Markt für Ausrüstungsverträge bei den Rennställen ist hoch umkämpft und von komplexen Wechseln geprägt. Bereits in vergangenen Jahren hatte Nike Interesse an einem Einstieg gezeigt und nach Zugpferden mit hohem weltweiten Wiedererkennungswert gesucht. Damals rückte Mercedes ins Visier, vor allem wegen des dort unter Vertrag stehenden Lewis Hamilton. Der 41-Jährige war bis zur Saison 2025 Teil des deutschen Herstellers. Als Hamilton jedoch zur Saison 2025 zu Ferrari wechselte, endeten die Gespräche mit Nike vorerst. Ferrari bindet den Briten an Puma, was dessen Marktposition stärkt. Parallel dazu wechselt Mercedes nach zwölf Jahren der Zusammenarbeit mit Puma nun zu Adidas, was die Landschaft der offiziellen Partner weiter verschiebt.

Konsequenzen für Fahrer und Zuschauer

Die sportliche Situation für die neuen Teams bleibt herausfordernd. Bei Cadillac fahren Sergio Perez und Valtteri Bottas. Der Mexikaner ist 36 Jahre alt und der Finne 37 Jahre alt. Beide Fahrer sind in der aktuellen Saison noch ohne einen einzigen Weltmeisterschaftspunkt. Diese Nullbilanz teilen sie mit Lance Stroll, der bei Aston-Martin an den Start geht. Der 27-Jährige ist damit einer der wenigen Piloten ohne Punkte. Die neue Zusammenarbeit mit Nike könnte nicht nur imagefördernd wirken, sondern auch technische Vorteile durch innovative Materialentwicklung bieten. Die Formel 1 nutzt die globale Reichweite von Nike, um ihre kommerziellen Interessen zu maximieren, während die Marke versucht, durch die Verbindung mit Hochtechnologie und Exklusivität ihr Image zu festigen.