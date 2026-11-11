Nike stellt Air Force 1 im DFB-Design für den 1. Januar vor

Nike bietet den legendären Air Force 1 mit DFB‑Emblem seit dem 1. Januar auf und setzt damit ein starkes Zeichen für die neue Partnerschaft bis 2034.

Nike hat bereits den 1. Januar als Beginn seiner Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund angekündigt und setzt mit dem Air Force 1 das erste Lifestyle‑Produkt dieser Zusammenarbeit. Der begehrte Sneaker, der weltweit das meistverkaufte Modell von Nike ist, wird im DFB ‑Anstrich auf den Markt kommen und markiert damit den offiziellen Abschied von Adidas nach 72 Jahren.

Details zum DFB‑Design des Air Force 1

Der klassische Air Force 1 trägt die Grundfarbe Weiß und zeigt den ikonischen Nike‑Swoosh in weißer Ausführung. Graue Akzente umrahmen den Schuh, während die Sohle und das Innenfutter schwarz gehalten sind. Im Zentrum des Designs steht das DFB‑Emblem, das sich auf der linken Ferse befindet und von einer kleinen Deutschland‑Fahne begleitet wird. Ein goldener, kleinerer Nike‑Swoosh ist an den Schnürsenkeln eingearbeitet.

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Die schwarz‑weiße Sohle weist ein abstraktes Linienmuster auf, das auf das erste DFB‑Trikot von Nike hinweisen soll. Obwohl das erwartete Shirt noch kein konkretes Design hat, wird die Verbindung zwischen dem Schuh und dem Trikot bereits hergestellt.

Eröffnungsaktionen und die Reaktion von Spielern

Am 25. Juni vor dem WM‑Spiel des DFB‑Els in New Jersey gegen Ecuador (1:2) startete Nike eine Guerilla‑Aktion mit dem Motto 'New Jersey', das sich vertraglich auf die deutsche Nationalmannschaft bezieht. Auf einem Boot entlang des Hudson‑Flusses wurde ein Foto von Jamal Musiala in einem neuen Trikot gezeigt, das jedoch noch nicht vollständig enthüllt werden konnte und deshalb verpixelt blieb.

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Im Anschluss an den Abschied von Adidas am Mittwoch im HomeGround in Herzogenaurach traf sich der Bundestrainer Jürgen Klopp mit Spielern und Adidas‑Chef Björn Gulden. Die Runde diskutierte die neue Partnerschaft, servierten den Adidas‑Mitarbeitern ein Mahl und klärte erste Fragen bezüglich der zukünftigen Ausrüstung.

Auswirkung der neuen Partnerschaft bis 2034

Der Vertrag zwischen Nike und dem DFB läuft mindestens bis 2034 und wird die gesamte Ausrüstung der Nationalmannschaft sowie des Deutscher Bunds abdecken. Mit dem Air Force 1 als erstes Produkt signalisiert Nike, dass die Kooperation nicht nur zu Sportartikeln, sondern auch zu Lifestyle‑Produkten ausgeweitet wird.

Die Einführung des Air Force 1 im DFB‑Design steht für einen strategischen Schritt von Nike, sich im internationalen Fußballmarkt weiter zu etablieren und gleichzeitig die nationale Identität zu betonen. Für Fans, Spieler und die breitere Öffentlichkeit bedeutet dies eine neue Ära der Ausrüstung und des Marketings im deutschen Fußball.