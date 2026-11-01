Nike übernimmt UEFA-Klubwettbewerbe ab 2027 mit Millionen-Deal

Nike wird ab Saison 2027/28 offizieller Spielball-Ausrüster der Champions League und weiterer UEFA-Wettbewerbe. Der vierjährige Vertrag wert über 40 Millionen Euro jährlich.

Der US-Sportartikelriese Nike sichert sich mit einem signifikanten Finanzpaket die Zukunft der europäischen Fußballbewerbe. Ab der Saison 2027 bis 2028 wird die Marke den Swoosh-Logo offiziell auf den Bällen aller drei großen UEFA -Klubwettbewerbe tragen. Dies betrifft nicht nur die renommierte Champions League, sondern ebenso die Europa League sowie die Conference League. Die Angaben machte das spezialisierte Fußballportal Footy Headlines, das den exklusiven Bericht über die neue Partnerschaft veröffentlichte. Diese Entwicklung markiert einen der größten Wechsel in der Ausstattungsgeschichte des europäischen Fußballs in den letzten Jahrzehnten.

Finanzielle Dimension des Vierjahresvertrags

Die Vereinbarung zwischen dem US-Konzern und dem europäischen Fußballverband UEFA läuft über einen Zeitraum von vier Jahren. Sie umfasst die Spielzeiten von 2027/28 bis hin zur Saison 2030/31. Die finanziellen Bedingungen dieser Transaktion sind beeindruckend hoch. Der Wert des Deals wird auf mehr als 40 Millionen Euro pro Jahr geschätzt. Diese Summe stellt eine enorme Steigerung im Vergleich zu den bisherigen Vereinbarungen dar. Die Einnahmen für die UEFA verdoppeln sich durch diese neue Partnerschaft praktisch. Für den Sportartikelhersteller ist dies eine strategisch entscheidende Investition in die globale Sichtbarkeit der Marke.

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Ende der Ära Adidas bei der Champions League

Der Wechsel von Nike bedeutet einen historischen Einschnitt für die UEFA Champions League. Seit dem Jahr 2001 war der deutsche Konkurrent Adidas der offizielle Lieferant des Spielballs des wichtigsten europäischen Klubwettbewerbs. Das berühmte Design mit den Sternen wurde über mehr als 25 Jahre hinweg zum festen Markenzeichen. Es prägte das visuelle Erscheinungsbild des Wettbewerbs generationenweise. Mit der neuen Saison 2027/28 wird dieses ikonische Muster verschwinden. Es wird die letzte Saison sein, in der die traditionellen Adidas-Bälle mit dem Stern-Design Verwendung finden. Fans und Beobachter werden den Übergang zu einem neuen Design sorgfältig verfolgen.

Konkurrenz und Marktverschiebungen

Nike ist bei diesem Schritt nicht allein im Feld. Bereits vor zwei Jahren sicherte sich der US-Konzern einen weiteren wichtigen Vertrag. Nike übernahm den Ausrüster-Vertrag des Deutschen Fußball-Bundes. Ab 2027 werden die deutschen Nationalteams in Trikots mit dem Swoosh auf den Platz treten. Dies zeigt eine klare Strategie des Unternehmens, deutsche Märkte und globale Top-Wettbewerbe abzudecken. Auch die Marke Kipsta verliert ihre Position. Kipsta ist die Fußballmarke des französischen Sporthändlers Decathlon. Erst im Jahr 2024 hatte diese Marke die Rechte für einige Spielball-Lizenzen erhalten. Diese Rechte fallen nun der neuen Partnerschaft zum Opfer.

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Visuelle Gestaltung des neuen Balls

Laut Informationen von Footy Headlines wird Nike für den Champions League Einstand auf einen klassischen Look setzen. Der Ball für die Gruppenphase der Saison 2027/28 soll überwiegend in Weiß gehalten sein. Zusätzlich werden schwarze sowie blaue Details auf der Oberfläche integriert. Diese Farbgebung soll an die traditionelle Optik der Königsklasse erinnern. Eine ähnliche Ästhetik war in der Saison 2017/18 besonders präsent. Die Rückbesinnung auf klassische Designelemente soll die historische Bedeutung des Wettbewerbs unterstreichen. Es ist eine klare Abgrenzung zu den vorherigen, komplexeren Designs von Adidas.

Erweiterte Produktpalette und Kollektion

Nike plant jedoch mehr als nur die Lieferung eines neuen Spielballs. Zur Einführung der Partnerschaft im Sommer 2027 wird eine eigene Kollektion auf den Markt kommen. Diese wird sich speziell an die Champions League richten. Es handelt sich dabei um eine spezielle Fußballschuh-Kollektion. Spieler und Fans können auf maßgeschneiderte Ausrüstung hoffen. Diese Expansion zeigt, dass Nike die Partnerschaft strategisch umfassend angeht. Es geht nicht nur um den Ball, sondern um das gesamte ökologische Erlebnis des Wettbewerbs. Die Marke will sich als Gesamtleistungspartner positionieren.

Auswirkungen auf den europäischen Fußball

Die Übernahme durch Nike verändert die Wahrnehmung der UEFA-Wettbewerbe nachhaltig. Die langjährige Verbindung zu Adidas bricht ab, was bei vielen Fans auf gemischte Reaktionen stoßen wird. Die hohen finanziellen Mittel von über 40 Millionen Euro jährlich bieten der UEFA neue Einnahmequellen. Diese Mittel können in die Förderung des Fußballs auf allen Ebenen investiert werden. Gleichzeitig gewinnt Nike als Marktführer weiter an Bedeutung. Der Wettbewerb unter den Sportartikelherstellern bleibt intensiv. Der Deutsche Fußball-Bund und die UEFA profitieren von der Konkurrenz der Anbieter. Die Ära der weißen Bälle kehrt zurück, doch mit modernster Technologie und Marketingkraft. Die Zukunft des europäischen Klubsports wird mit dem Swoosh geschrieben.