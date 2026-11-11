Der Deutsche Fußball-Bund wechselt zum 1. Januar 2025 zum Sportartikelhersteller Nike. Der US-Giganten liefert seit sofort neue Merchandise‑Artikel wie den Air Force 1 im DFB‑Design.

Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) beendet nach 72 Jahren seine Partnerschaft mit Adidas und erklärt Nike als neuen Ausrüster ab dem 1. Januar 2025. Der Vertragswechsel gilt für sämtliche Ausrüstung der Nationalmannschaften und wird erst in der kommenden Januar­ausgabe von Nike in Form eines Air Force 1 -Sneakers mit dem DFB ‑Design bekannt gegeben. Das Modell gilt als meistverkauftes der Geschichte des US‑Herstellers und soll über die gesamte DFB ‑Linie nachverwendet werden.

Der neue Air Force 1 im DFB‑Design

Der erste Lifestyle‑Produkt der neuen Partnerschaft ist der Air Force 1, der in weißer Grundfarbe hergestellt wird. Im legendären Swoosh‑Logo erscheint die typische Nike‑Symbolik in Wasser­blau, während graue Akzente die Details betonen. Ein schwarzer Riemen‑Schnürsenkel und das samtige Innenfutter runden das Design ab. Auf der Ferse des Schuhs wird das offizielle DFB‑Logo sitzt, zusammen mit einer eingearbeiteten Deutschland‑Fahne. Die Sohle trägt ein abstraktes Linien‑Muster, das einen Hinweis auf das kommende DFB‑Trikot gibt. Auf der Rückseite erscheint ein kleiner, goldener Swoosh. Mehr Details bleiben bislang verborgen, da der Offizieller Nike-Kanäle die vollständige Grafik erst im Januar freigibt.

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Verkündung und Guerilla‑Aktion vor der WM

Am 25. Juni 2023 nutzte Nike die Vorbereitungsphase zur FIFA‑Weltmeisterschaft in New Jersey, um die neue Kooperation zum Ausdruck zu bringen. Ein Boot aus Staten Island fuhr entlang des Hudson River und stoppte vor der Skyline von Manhattan, während ein Bild von Jamal Musiala das Trikot enthielt. Das Bild war allerdings pixelt, da das neue DFB‑Trikot noch nicht offiziell enthüllt sein durfte. Die Aktion wurde im Rahmen einer Marketingkampagne unter dem Titel "New Jersey - Neues Trikot" präsentiert, die die Enthüllung der neuen Ausrüstung des DFB in einem sportlichen und kreativen Setting zeigen wollte.

Adidas-Abschied im Herzogenaurach‑HomeGround

Am Mittwoch im Herzogenaurach fand die Abschiedsveranstaltung für den ehemaligen DFB‑Ausrüster adidas statt. Dort trafen sich Trainer Jürgen Klopp, Spieler wie Florian Wirtz und Jonathan Tah sowie der ehemalige adidas‑Chef Björn Gulden. Die Herren amüsierten sich bei einer Talkrunde und versorgten die adidas‑Mitarbeiter anschließend mit Speisen. Das Event war ein symbolisches Ende eines 72‑jährigen Vertrages, der die Nationalmannschaft auf Welt‑ und Europapokalebene unschlagbar unterstützt hatte. Ein mehr bedeutender Teil der Nacht die Champions League die Statistiken 2024 Werfen.



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Vertragslaufzeit und Zukunftsperspektiven

Der neue Vertrag zwischen DFB und Nike hat mindestens bis 2034 Laufzeit. Die genauen Bedingungen - wie Preisvereinbarungen, Lieferketten, Wiedergaberechten und Produktentwicklung - wurden bislang nicht veröffentlicht, aber es ist festzustellen, dass Nike in den kommenden Jahren stark in die Expansion seiner Fussball‑Marqueen investieren will. Der DFB "soll in das erste Jahr 2025 Millionen Euro einbringen." Der DFB wird somit neben Nike sein weitere Konkurrenten von den US-Anbietern wie Under Armour oder Puma in die Welt der nationalen Ausrüstung einbeziehen.

Auswirkungen auf Fans und Markt

Die Wechsel zu Nike verspricht, den Messwert in der Spielerregion von mehr Medienattraktivität und stärkerem Merchandising zu erhöhen. Auf dem ersten Markt kommt der Air Force 1 sofort im DFB‑Design zum Verkauf, laut Nike, bevor neue Trikots und Trainingskleidung künftige Saisonkicks erhalten. Die Fanseinbindung wird angesichts der hohen Bekanntheit von Nike und seiner bestehenden Kundenbasis für sofortige Verkäufe sorgen. In der Fußball‑Business‑Arbeit will Nike neu hängen. Heute wird voraussichtlich das erste Engagement von die DFB-Fans kreieren.