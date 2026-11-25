Nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang währte die Euphorie nur kurz. Eine frühere Notenbankerin warnt vor weiteren Turbulenzen.

Wie gewonnen, so zerronnen. Am Dienstag hatte die Rückkehr von Nvidia-Gründer Jensen Huang an die Spitze des Chipriesen nach Wochen der Kursverluste auch Asiens Chipindustrie wieder einmal eine Rally beschert.

Am Mittwoch folgte der Kater. Die Anleger folgten den Verlusten der Halbleiterwerte an der Wall Street. Viele asiatische Gewinner des Vortags stürzten sogar stärker ab, als sie zuvor gestiegen waren. Mögliche neue US-Einfuhrzölle spielten bislang keine Rolle.

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Die Aktie des japanischen Speicherchipherstellers Kioxia fiel um elf Uhr Ortszeit um 13,6 Prozent auf 6941 Yen. Vor der Rally in Tokio hatte die Kioxia-Aktie am Freitag noch bei 7307 Yen gelegen. Die Papiere der in diesem Segment starken japanischen Chipzulieferer wie Tokyo Electron nahmen einen ähnlichen Verlauf.

Samsung Electronics, einer der beiden dominierenden südkoreanischen Hersteller von Speicherchips für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz , sackte in den ersten zwei Handelsstunden um acht Prozent auf 174.200 Won ab – 3500 Won unter dem Schlusskurs vom Montag. Der heimische Rivale SK Hynix verlor in der Zeit 7,5 Prozent. Mit 1.071.000 Won lag die Aktie 17.000 Won unter dem Stand vom Wochenanfang.

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Taiwan Semiconductor Manufacturing stürzte in den ersten 80 Handelsminuten um 9,2 Prozent auf 2025 Taiwan-Dollar ab, 10 Taiwan-Dollar weniger als vor der Rally. In Japan fiel der Nikkei-225-Index, der 225 führende Werte umfasst, bis zur Mittagspause um 3,3 Prozent auf 56.710 Punkte, angetrieben vom Fall des Halbleiterindex, der 10,6 Prozent verlor. Südkoreas Leitindex Kospi gab fast 5,6 Prozent auf 4723 Punkte nach.

Taiwans Leitindex Taiex, der am Vortag um rund zehn Prozent in die Höhe geschnellt war, verlor in den ersten 80 Handelsminuten 8,2 Prozent.sackte der technologielastige Nasdaq um 1,5 Prozent ab. Der Philadelphia Semiconductor Index verlor sogar 7,9 Prozent. Die Nvidia-Aktie selbst gab 5,9 Prozent nach, nachdem sie am Montag auf die Nachricht von Huangs Rückkehr hin um mehr als 30 Prozent in die Höhe geschossen war.

Huang war knapp zwei Wochen zuvor nach Berichten über außereheliche Affären zurückgetreten – eine davon mit einer Frau, die Medienberichten zufolge fürspioniert haben soll. Am Montag setzte ihn der Verwaltungsrat nach Druck von US-Präsident Donald Trump wieder als Vorstandschef ein. Am Dienstag zog Huang dann unter dem Jubel von Mitarbeiter wieder in sein Büro ein.unklar bleiben, dürfte das Vertrauen der Anleger in den Vorstand sinken.

“ Dann dürfte den Anlegern stärker bewusst werden, wie sehr die Unternehmensführung allein von Huang abhänge, schreibt Shirai in einem Online-Forum der ZeitungDie für den 3. Dezember geplante Aussage Huangs vor dem republikanisch geführten Bankenausschuss des Senats sei nur der Auftakt politischer Untersuchungen, meint die Ökonomin.

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Zudem erwartet sie, dass KI-Anbieter verstärkt eigene Chips entwickeln würden, um ihre Abhängigkeit vongegen 16 Handelspartner, darunter China, die Europäische Union, Japan, Südkorea und Taiwan, spielten bislang offenbar keine große Rolle. In Japan lagen im Nikkei 26 von 36 Branchen im Plus. Auch die Aktien der meisten Autohersteller stiegen wieder.weiter vom starken Start des Videospiels „GTA VI“, das nach Schätzungen des Marktforschers Sensor Tower zu rund drei Vierteln für die Playstation verkauft wurde.

Sonys Aktie stieg in den ersten 90 Handelsminuten um 2,7 Prozent auf 4440