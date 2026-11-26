Nach dem Ausverkauf vom Mittwoch erholen sich Asiens Chipwerte teilweise kräftig. Es gibt erste Hoffnung auf eine Bodenbildung, doch die Unsicherheit bleibt groß.

und Taiwan legten die Leitindizes am Donnerstag kräftig zu, einige Einzelwerte sprangen sogar zweistellig nach oben. Weder die Führungswirren beim US-ChipkonzernDer Nikkei-225-Index, der stark von Halbleiter- und KI-Werten geprägt ist, stieg bis zur Mittagspause um 1,5 Prozent auf 57.887 Punkte.

Südkoreas Kospi, der von den weltweit führenden Speicherchipherstellern Samsung Electronics und SK Hynix dominiert wird, lag um kurz nach 12 Uhr Ortszeit mit 4.736 Punkten 0,8 Prozent im Plus. Die Börsenbarometer in Singapur und Shanghai lagen derweil knapp über dem Schlusskurs vom Vortag.schloss nur 0,6 Prozent im Minus, nachdem er im Handelsverlauf zeitweise mehr als 1.100 Punkte verloren hatte. In Japan wächst daher die Hoffnung, dass die KI- und Chipwerte nach monatelanger Achterbahnfahrt den Boden erreicht haben.

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Ein Stratege der Resona-Bank erwartet laut der Wirtschaftszeitung „Nikkei“, dass „die starken Verkäufer sich zurückgezogen haben und sich nun ein Ende des Ausverkaufs bei den Technologieaktien abzeichnet“. Doch es bleibt unsicher, ob der Bau von KI-Rechenzentren ungebremst weitergeht. Genau diese Erwartung hatte den Börsenboom lange beflügelt.