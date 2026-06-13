Niklas Kreuzer führt Dynamo Dresden-U23 zum Meistertitel

Der Ex-Profi Niklas Kreuzer hat mit der U23-Mannschaft von Dynamo Dresden in der 6. Liga den Meistertitel gewonnen und damit den Aufstieg in die Oberliga erlangt.

Der Ex-Profi Niklas Kreuzer hat mit der U23-Mannschaft von Dynamo Dresden in der 6. Liga den Meistertitel gewonnen und damit den Aufstieg in die Oberliga erlangt.

Dies war das Ziel des Trainers Sebastian König, der auch als Co-Trainer der Profis fungieren wird. Kreuzer, der 279 Pflichtspiele für Dynamo Dresden bestritten hat, war ein wichtiger Faktor bei diesem Erfolg. Er hat die jungen Spieler angeleitet und ihnen gezeigt, wie man sich an Männerfußball gewöhnt. Die Mannschaft hat in ihrer ersten Saison mit Bravour gespielt und hat in der Rückrunde nur zwei Remis eingefahren.

Der Sieg gegen Reichenbach war kein Selbstläufer und wurde erst in der 86. Minute erzielt. König ist stolz auf die Leistung seiner Spieler und dankbar, dass der Verein den Schritt in den Männerbereich gemacht hat. Kreuzer wird auch für die Feierlichkeiten zuständig sein und die Spieler nach dem Aufstieg in die Oberliga an die Party-Locations in Dresden bringen





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