Niklas Kreuzer strebt historischen dritten Aufstieg mit Dynamo Dresden an

Mit der U23 von Dynamo Dresden steht Niklas Kreuzer kurz vor seinem dritten Aufstieg für den Verein. Der erfahrene Rechtsverteidiger übernimmt eine Mentorrolle für die jungen Talente.

Niklas Kreuzer hat sich über die Jahre zu einer echten Identifikationsfigur bei Dynamo Dresden entwickelt. Mit seinen 33 Jahren blickt der Rechtsverteidiger auf eine bewegte Karriere zurück, in der er bereits zweimal die Freude eines Aufstieg s in die zweite Bundesliga erleben durfte, und zwar in den Jahren 2016 und 2021.

Nun steht er an der Schwelle zu einer weiteren, beinahe historischen Leistung. Obwohl es sich dieses Mal nicht um die erste Mannschaft handelt, sondern um das U23-Team der Sachsen, ist die Bedeutung dieses Erfolges für Kreuzer und den Verein immens. Die Dynamo-Reserve hat sich nach einem kompletten Neustart zu Beginn der Saison eindrucksvoll an die Spitze der Landesliga gespielt.

Aktuell ist die Mannschaft der klare Tabellenführer und benötigt lediglich einen einzigen Punkt aus den verbleibenden zwei Spieltagen, um die Meisterschaft sowie den Aufstieg in die Oberliga Süd offiziell zu besiegeln. Das entscheidende Spiel wird am kommenden Samstag im Ostragehege ausgetragen, wo die Mannschaft gegen Reichenbach antritt. Die Erwartungen sind hoch, und man hofft auf eine starke Unterstützung durch die Fans, um diesen Meilenstein gemeinsam zu feiern.

In der aktuellen Konstellation der Mannschaft nimmt Niklas Kreuzer eine Rolle ein, die weit über seine rein sportlichen Leistungen auf dem Platz hinausgeht. Er wurde quasi reaktiviert, um der jungen und talentierten Truppe die nötige Führung und Erfahrung zu vermitteln. In einer Mannschaft, die primär aus aufstrebenden Spielern besteht, ist die Präsenz eines Routiniers von unschätzbarem Wert. Kreuzer fungiert als Bindeglied zwischen dem Trainerteam und den Spielern, sowohl während der Trainingseinheiten als auch in den hitzigen Momenten eines Spiels.

Er weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig Mentoren sind, und erinnert sich gerne an die Zeit zurück, als er selbst von erfahrenen Spielern wie Michael Hefele oder Marco Hartmann profitieren konnte. Diese Weitergabe von Wissen und mentaler Stärke ist das Kernziel seines Engagements. Um den Teamgeist zusätzlich zu stärken, hat Kreuzer bereits eine besondere Belohnung in Aussicht gestellt: Im Falle eines Aufstiegs soll die gesamte Mannschaft gemeinsam nach Mallorca an den Ballermann fliegen, was er als essenzielles Teambuilding-Event betrachtet.

Trotz seines Erfolges ist sich Kreuzer bewusst, dass die Zeit an ihn nagt. Er ist zwar vollständig von seinen Verletzungen genesen, doch er gibt offen zu, dass sein Körper nicht mehr dieselbe Leistungsfähigkeit besitzt wie in seinen jüngeren Jahren. Insbesondere die Schnelligkeit und die reine physische Power sind zurückgegangen, was er als herben Einschnitt bezeichnet. Diese körperlichen Veränderungen, kombiniert mit dem natürlichen Alterungsprozess, führen dazu, dass er seine aktive Zeit als Fußballspieler bald beenden möchte.

Mit den Verantwortlichen des Vereins hat er bereits eine Vereinbarung getroffen, dass die kommende Spielzeit seine letzte sein wird. Mit 34 Jahren sieht er den richtigen Zeitpunkt gekommen, um die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Dieser Übergang ist jedoch gut geplant, da er sich bereits jetzt auf eine neue Herausforderung vorbereitet. Kreuzer wird künftig eine wichtige Rolle in der Scouting-Abteilung von Dynamo Dresden übernehmen, wo er seine Expertise nutzen kann, um neue Talente für den Verein zu finden.

Die Vorfreude auf die Oberliga ist bei Kreuzer und seinen Mitspielern riesig, vor allem aufgrund der sportlichen Qualität. In der Landesliga ist es oft mühsam, da viele Gegner eine extrem defensive Taktik verfolgen und mit elf Spielern in der eigenen Hälfte stehen, was das Spiel unvorhersehbar und oft zäh macht. In der fünfthöchsten Liga hingegen erwartet die Mannschaft ein höheres Niveau und offenere Spielverläufe, was eine bessere Entwicklung der jungen Spieler ermöglicht.

Das übergeordnete Ziel ist es, dass die U23-Spieler durch die höhere Intensität wachsen, unter der Woche mit den Profis trainieren und in den Pflichtspielen der Reserve die notwendige Spielpraxis sammeln. Kreuzer ist stolz auf die Leistungen seiner Mannschaft, die in der Rückrunde fast makellos agiert hat. Wenn er sein Ziel erreicht und den dritten Aufstieg bewerkstelligt, kann er seine Karriere mit einem Gefühl der Zufriedenheit beenden, wohlwissend, dass er die nächste Generation von Dynamo-Spielern erfolgreich auf ihren Weg gebracht hat





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