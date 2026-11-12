Niklas Süle offenbart Karriereende und Disziplinprobleme im Podcast

Niklas Süle beendet seine Profikarriere mit 31 Jahren. Im Podcast erklärt der Ex-Nationalspieler Gründe für seinen Rückzug aus dem Hochleistungssport.

Der 31-jährige Niklas Süle hat im Podcast " After The Final Whistle" detaillierte Einblicke in seine nun beendete Profikarriere gewährt. Der Innenverteidiger räumte offen ein, dass er in der aktiven Zeit nicht immer einen strengen, gesunden Lebensstil befolgt hat. Er gestand ein, regelmäßig drei Bier zu trinken und bei McDonald's zu essen, was er als bewusste Entscheidung zur Aufrechterhaltung seiner Lebensqualität beschreibt. Seine professionelle Laufbahn endete im Sommer, nachdem er zuvor bei Borussia Dortmund und dem FC Bayern München aktiv war.

Bewusste Abkehr vom reinen Fußball-Leben

Niklas Süle begründete seine mangelnde Disziplin bei der Ernährung damit, nicht das Gefühl haben zu wollen, 15 Jahre lang nur für den Sport zu leben. Für den ehemaligen deutschen Nationalspieler war das Leben zu kurz, um sich ausschließlich auf eine einzige Sache zu fokussieren. Obwohl Fußball einen großen Teil seines Lebens ausmachte, war er nie der Typ Athlet, der jeden Tag alles in die Karriere investierte. Er betonte, dass der Sport für ihn niemals sein ganzes Leben war, was eine klare Abgrenzung zum typischen Hochleistungssportler darstellt. Diese Haltung erlaubte ihm, außerhalb des Platzes eigene Interessen und Freuden zu pflegen.

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Stationen bei Borussia Dortmund und SV Tiefenbach

Nachdem Niklas Süle im Jahr 2022 den FC Bayern München verließ und die Säbener Straße verließ, unterschrieb er einen Vertrag bei Borussia Dortmund. Dort spielte er bis zum Ende seiner aktiven Profizeit als Innenverteidiger. Nach seinem Rücktritt vom Profifußball spielt er nun im Amateurbereich beim SV Tiefenbach. Dieser Schritt vom elitären Profibereich in den Amateurbereich markiert für ihn eine Befreiung. Er beschreibt den Wechsel als notwendigen Schritt, um aus dem Druck des professionellen Geschäfts auszusteigen und wieder einen gesünderen Umgang mit dem Sport zu finden.

Psychischer Druck und Panikattacken im Alltag

Während seiner 13-jährigen Karriere litt Niklas Süle zunehmend unter psychischen Belastungen. Er erzählte von einer Zeit, in der er wochenweise lebte und keine Planungssicherheit hatte. Der ständige Kontrollverlust durch den Trainingskalender und die Wettkampfvorbereitung führte zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen. Er schilderte, wie er mit dem Auto zum Trainingszentrum fuhr und plötzlich Panikattacken erlebte. Ein Moment der Wahrheit trat ein, als seine Mutter den Verdacht äußerte, dass er nicht mehr in den Profifußball passe. Diese Beobachtung führte bei ihm schrittweise zu der Erkenntnis, dass er vielleicht nicht mehr mit der Branche kompatibel ist.

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Reflexion über das Ende der aktiven Zeit

Trotz der Schwierigkeiten auf der Zielgerade seiner Laufbahn bedauert Niklas Süle seine Entscheidungen nicht. Er hebt hervor, dass der Fußball nach wie vor ein wesentlicher Teil seines Lebens bleibt, auch wenn er nicht mehr professionell gespielt wird. In den letzten zwei Wochen seiner Karriere hatte er das Gefühl, dass die Situation komisch war, da er wusste, dass es sein letztes Heimspiel und letztes Auswärtsspiel sein würden. Er nutzte diese Phase, um alles aufzusaugen und eine positive Zeit mit seiner Mannschaft sowie seinem Umfeld zu verbringen.

Zufriedenheit mit dem Karriereabschied

Niklas Süle blickt als gebürtiger Frankfurter und Confed-Cup-Champion von 2017 zufrieden auf seinen Rücktritt. Er beschreibt den Abschluss seiner Laufbahn als schöne Zeit, in der er die Möglichkeit hatte, die Momente mit seinen Kollegen und der Organisation zu wertschätzen. Der Abschied vom Profigeschäft empfindet er als Befreiung von der ständigen Kontrolle und Planungslosigkeit. Seine offene Kommunikation über die mentalen Hürden und die bewusste Abkehr vom strengsten Trainingsalltag bietet anderen Athleten eine wichtige Perspektive. Er demonstriert, dass es möglich ist, den Sport mit Leidenschaft zu leben, ohne dabei die eigene Gesundheit und Lebensfreude komplett dem Spiel zu opfern.