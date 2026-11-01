Niko Ilicevic: Jüngster Spieler neben Moukoko bei Eintracht Frankfurt Debüt

Niko Ilicevic feiert mit 16 Jahren sein Bundesliga-Debüt und teilt den Rekord für den jüngsten Spieler. Eintracht Frankfurt Offensivtalent hinterlässt starken Eindruck.

Niko Ilicevic hat am vergangenen Wochenende Geschichte geschrieben. Mit gerade einmal 16 Jahren und einem Tag ist er in die Geschichte der Bundesliga eingegangen. Das Offensivtalent der Eintracht Frankfurt gab sein Debüt in der höchsten deutschen Spielklasse. Damit teilt er sich den Titel des jüngsten Spielers in der Vereinsgeschichte mit Youssoufa Moukoko. Der frühere Borussia Dortmund Stürmer feierte ebenfalls 2020 mit 16 Jahren und einem Tag seinen ersten Auftritt. Moukoko ist heute 25 Jahre alt und spielt aktuell beim türkischen Klub Corum FK.

Der Moment der Einwechslung kam in der dritten Minute der Nachspielzeit. Trainer Adi Hütter holte den jungen Angreifer auf das Feld. Dies geschah jedoch nicht ohne Probleme. Der Schiedsrichter Florian Exner verzögerte die Auswechslung zunächst, weil sein Teamkollege Can Uzun zu langsam vom Platz lief. Es wurde weitergespielt, was für Unruhe sorgte.

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Trainer reagiert gereizt auf Verzögerung

Eintracht-Trainer Adi Hütter reagierte empört auf die Verzögerung. Er protestierte vehement gegen die Situation auf der Tribüne. Dafür erhielt der Coach eine Gelbe Karte von der Schiedsrichterin. Drei Minuten später durfte Ilicevic dann doch noch eingewechselt werden. Der Vorwurf der Verzögerung des Spielablaufs galt also als berechtigt, wurde aber erst spät geahndet.

Der 16-Jährige wollte sich direkt auf dem Platz beweisen. Er nutzte seine Minuten intensiv, um seine Fähigkeiten zu zeigen. Zwei starke Abschlüsse konnte der Nachwuchsspieler verbuchen. Sein erstes Spiel endete knapp, als sein Flachschuss nur rechts am Tor vorbeiging. Dies war ein deutliches Zeichen für sein Potenzial und seine Präzision unter Druck.

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Erster Versuch wird vom Keeper gehalten

Sein zweiter Versuch zeigte ebenfalls enorme Qualität. Er schoss gefährlich auf das Tor der Gegner. Der Torwart Heuer Fernandes konnte jedoch parieren und die Führung der eigenen Mannschaft sichern. Trotz der verpassten Chancen überzeugte der junge Ilicevic durch seine Spielweise. Er wirkte selbstsicher und technisch überlegt in dieser kurzen Zeit.

Kollege Can Uzun lobte den Neuling nach dem Spiel bei DAZN. Der 20-Jährige erklärte, dass er Ilicevic jeden Tag im Training sieht. Uzun betonte, dass Ilicevic noch ein kleiner Junge sei. Dennoch habe er ein super Spiel gemacht. Er verwies auf die zwei Abschlüsse und prognostizierte große Zukunftschancen für das Talent.

Teamkollegen staunen über Reife des Jungen

Auch Younes Ebnatoulib war von der Leistung begeistert. Der 23-Jährige hielt es für krass, dass Ilicevic mit 16 Jahren bereits so gut ist. Er bemerkte, dass der Junge direkt Power in die Mannschaft brachte. Fast hätte er noch ein Tor erzielt. Dies unterstreicht die hohe Einschätzung der Profis im Kader.

Dieses Youngster kommt allerdings nicht aus dem Nichts. Sein Werdegang ist geprägt von konsequenter Förderung. Schon mit 13 Jahren spielte er erstmals für die U17 der Eintracht. Mit 14 folgte sein Debüt in der U19. Diese frühen Einsätze zeigten früh sein Talent.

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Internationaler Erfolg und familiäres Erbe

Inzwischen gehört Ilicevic auch zum Aufgebot der deutschen U17-Nationalmannschaft. Zuvor lief er bereits für die U15 und U16 des DFB auf. Seine nationale Karriere schreitet also parallel zum Vereinssport voran. Es ist eine beeindruckende Entwicklung für sein Alter.

Kurios ist auch die familiäre Verbindung zum deutschen Fußball. Ilicevic ist der Neffe von Ivo Ilicevic. Dieser bestritt 137 Bundesliga-Spiele. Davon erzielte er 18 Tore. Die meisten seiner Einsätze hatte er für den HSV. Diese Erfahrung in der Familie prägt ihn zweifellos. Der Weg ist vorgezeichnet, doch der Erfolg bleibt ihm selbst überlassen.