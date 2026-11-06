Eintracht Frankfurt Trainer Adi Huetter bestaetigt Niko Ilicevic im Kader fuer das Spiel in Paderborn. Das 16-Jaehrige Wunderkind darf nach seinem Bundesliga-Debuet weiter aufbauen.

Eintracht Frankfurt bereitet sich auf die Begegnung gegen den SC Paderborn am kommenden Samstag um 15.30 Uhr vor, bei der das Talent Niko Ilicevic erneut zum Einsatz kommen soll. Trainer Adi Huetter bestaetigt die Teilnahme des 16-Jaehrigen am Bundesliga spiele im Westen. Der Offensivspieler hat durch sein kurzes Debuet gegen den HSV im letzten Spielwochenende bereits Geschichte geschrieben und Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Huetter plant Einsatz gegen Paderborn

Adi Huetter geht davon aus, dass Ilicevic auch beim Auswärtsspiel in Paderborn wieder im Kader steht. Der Trainer begruendet diese Entscheidung damit, dass der junge Spieler hervorragend trainiere und den Anschluss an die Profis nicht verloren habe. Er sei stolz darauf, den talentierten Angreifer im Team zu haben. Dies zeigt die hohe Einschaetzung des 56-Jaehrigen Coaches, der den Aufbau des jungen Star players priorisiert.

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Kurzeinsatze und Altersrekord in der Bundesliga

Am vergangenen Sonntag markierte Niko Ilicevic einen historischen Moment in der Bundesliga. Kurz nach seinem 16. Geburtstag gab er sein Debuet beim 3:1-Sieg gegen den HSV. Dabei stellte er den Altersrekord von Youssoufa Moukoko ein, der 21 Jahre alt war, als er seine Karriere startete. Die 60.000 Fans im Stadion waren von den frechen Dribblings und den gefaehrlichen Abschlüssen des Teenagers begeistert.

Trainer lobt Leistung und Fokus des Youngsters

Trotz der medialen Aufmerksamkeit bleibt der junge Star ruhig und fokussiert. Adi Huetter hebe hervor, dass sich nichts an der Arbeitsweise des 16-Jaehrigen geaendert habe. Ilicevic trainiere weiterhin auf hohem Niveau und halte Schritt mit den erfahrenen Teamkollegen. Der Trainer betont, dass es tagtaeglich Spass bereite, die Entwicklung des Talents zu begleiten. Diese Stabilitaet wird als entscheidender Faktor fuer den weiteren Erfolg angesehen.

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Behutsamer Aufbau und U21 als Plan B

Eintracht Frankfurt plant einen behutsamen Aufbau fuer das Wunderkind, um ueberstuerzte Entscheidungen zu vermeiden. Sollte Ilicevic in den naechsten Wochen kaum Spielzeit erhalten, ist ein Wechsel zur U21 vorgesehen. Der Trainer erlaeutert, dass es Sinn mache, den jungen Angreifer dort laufen zu lassen, wenn sich der Prozess ueber einen Monat hinzieht und kein einziger Einsatz mehr auf dem Konto steht.

Ausblick und Erwartungen an die Zukunft

Viele Experten und Fans glauben jedoch nicht, dass Ilicevic noch einmal in die U21 zurueckkehren muss. Die allgemeine Stimmung in der Stadt Frankfurt ist davon ueberzeugt, dass der Teenager einen festen Platz im Profikader erobern wird. Die Naechsten Spiele in der Bundesliga werden zeigen, wie viel Vertrauen das Trainerstab in die Faehigkeiten des 16-Jaehrigen setzt und wie sich seine Entwicklung weiter gestalten wird.