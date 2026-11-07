Niko Kappel wird Vater: Para-Sieger spricht über Tochter Nuria

Para-Paralympics-Sieger Niko Kappel und seine Frau Leonie sind Eltern der kleinen Nuria. Auf seiner Benefizgala offenbarte er Details zur Geburt und zur Zukunft.

Der renommierte Para-Leichtathlet Niko Kappel hat gemeinsam mit seiner Ehefrau Leonie den Status eines Elternpaares erreicht. Vor etwa dreieinhalb Wochen kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt und erhielt den Namen Nuria. Der 31 Jahre alte Weltmeister und Paralympics -Sieger im Kugelstoßen berichtete am Freitagabend während der Benefizveranstaltung seines Vereins KLEINformat e.V. ausführlich über die jüngsten Veränderungen in seiner Familie.

Niko Kappel offenbart Details zur Geburt

Kappel sprach mit sichtlicher Begeisterung über die neuen Verantwortlichkeiten, die eine Familienerweiterung mit sich bringt. Er betonte, dass er sich aktuell über beide Wangen freue und der Vater einer gesunden kleinen Tochter sei. Sein Stolz gelte nicht nur dem eigenen Fortschritt, sondern insbesondere seiner Frau Leonie, die er als herausragend bezeichnete. In seiner kurzen Ansprache erklärte er zudem, dass seine Partnerin zum ersten Mal seit der Geburt der Kleinen für eine komplette Nacht ohne seine unmittelbare assistance auskommen musste.

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Bei der täglichen Pflege der kleinen Nuria gibt es noch Lernprozesse. Kappel erzählte lachend von unvorhergesehenen Situationen beim Wickeln, die jedoch keine negative Stimmung in der Familie verursachen. Wenn ein kleiner Unfall passiert, reagiert die Baby mit einem Lächeln, was den Vater dazu bringt, den Moment humorvoll zu nehmen. Dieser positive Austausch zeigt, wie locker und liebend die Eltern mit den ersten Herausforderungen des Alltags umgehen.

Genetische Aspekte und Wachstumsprognosen

Als eine der weltweit führenden Sportlerinnen mit einer Kleinwüchsigkeit, bei der Niko Kappel eine Größe von 1,41 Metern erreicht, war die Frage nach der genetischen Vererbung der Tochter von besonderem Interesse. Medizini-sche Statistiken gehen davon aus, dass das Risiko für eine Vererbung dieser körperlichen Eigenschaft bei Kindern von betroffenen Eltern zwischen zwanzig und fünfzig Prozent liegt.

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Für den konkreten Fall ihrer Tochter haben sich die Eltern Kappel gegen eine pränatale Diagnostik entschieden. Nach der Geburt zeigte sich jedoch eine gute Entwicklung der Wachstumskurven. Die Mediziner gehen aktuell davon aus, dass Nuria eine durchschnittliche Körpergröße erreichen wird. Sollte sich die Prognose anders entwickeln, bleibt die Familie offen und akzeptiert jede gesundheitliche Verfassung ihrer Tochter als selbstverständlich.

Spitzenstars unterstützen die Benefizgala

Die Veranstaltung am Freitagabend diente neben der persönlichen Bekanntgabe primär dem Sammeln von Spenden für die gemeinnützige Organisation. Kappel lud mehr als zweihundert Gäste ein, darunter zahlreiche Prominente aus dem deutschen Sportbereich. Zu den geladenen Ehrengästen zählte der junge Para-Schwimmer Taliso Engel mit 24 Jahren.

Auch die Leistungsträger aus anderen Disziplinen ließen sich nicht nehmen. Der Gewichtheber Matthias Steiner (44), die Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl (40) und die Fecht-Weltmeisterin Larissa Eifler (27) waren vor Ort. Das Event erhielt zudem politische und wirtschaftliche Unterstützung durch Persönlichkeiten wie den Präsidenten Dietmar Allgaier (60), Sportdirektor Christian Gentner (41) und Marketing-Vorstand Karsten Petry (51).

Weitere bekannte Gesichter der deutschen Sportgeschichte waren vertreten, darunter die Ex-Nationalspieler Hansi Müller (69) und Timo Hildebrand (47). Die hohe Resonanz unter den geladenen Personen unterstreicht die gesellschaftliche Relevanz der Arbeit, die Kappel mit seiner Stiftung leistet.

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Finanzielle Erfolge und langfristige Ziele

Niko Kappel stellte vor Beginn des Abends bereits erfreuliche Zahlen bezüglich der Spendenakquise vor. Es konnte bestätigt werden, dass bereits eine Summe von sechzigtausend Euro im vergangenen Jahr an bedürftige Menschen ausgeschüttet wurde. Dies markiert den zweiten Durchlauf dieser erfolgreichen Fundraising-Strategie.

Das erklärte Ziel der Initiative KLEINformat besteht darin, strukturelle Benachteiligungen abzubauen. Im Fokus stehen dabei insbesondere Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer individuellen Umstände oder körperlichen Voraussetzungen schwerere Startbedingungen vorfinden. Durch die gesammelten Mittel sollen gleiche Voraussetzungen für Teilhabe und Entwicklung geschaffen werden. Der Para-Sieger nutzt seine öffentliche Plattform konsequent, um auf diese soziale Verantwortung aufmerksam zu machen.