Niko Koulis bleibt bei den Preußen

Münsters Innenverteidiger Niko Koulis bleibt dem Zweitliga-Schlusslicht erhalten. Der gebürtige Berliner unterschrieb bis 2028 einen neuen Vertrag.

Münster s Innenverteidiger Niko Koulis bleibt dem Zweitliga-Schlusslicht erhalten. Der gebürtige Berliner unterschrieb bis 2028 einen neuen Vertrag , nachdem sein auslaufender Vertrag trotz des sportlichen Absturzes in die Drittklassigkeit noch einmal aufgestockt wurde.

Koulis, der bereits 107 Mal das Adler-Trikot trug, belegt damit hinter Fußballgott Simon Scherder und Abwanderer Yassine Bouchama in Münsters internem Dauerbrenner-Ranking den dritten Platz. Der Innenverteidiger freut sich auf die weitere sportliche Herausforderung bei den Preußen und möchte zusammen mit den Mannschaftskollegen nach vorne gucken





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