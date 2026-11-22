Borussia Dortmund nutzt die Ausfallkette bei Rekordmeister Bayern München und übernimmt mit Trainer Niko Kovac die Tabellenführung in der Bundesliga. Analysen zum aktuelle Titelkampf.

Die Ausfallkette bei Rekordmeister Bayern München hat dazu geführt, dass die Borussia Dortmund die Tabellenführung in der Bundesliga übernimmt. Diese Entwicklung wird im Verein als Chance wahrgenommen, um die seit 14 Jahren bestehenden Titelgier zu realisieren und die eigene Mentalität zu beweisen.

Strategischer Vorteil durch Bayerns Schwächephase

Trainer Niko Kovac nutzt die erste große Schwächephase des FC Bayern München seit drei Jahren konsequent aus. Die Münchener Mannschaft leidet unter einer langen Liste von Ausfällen, was die Konkurrenz im Pott dazu bringt, ihre Erwartungen an die Meisterschaft zu revidieren und maximale Titelhärte an den Tag zu legen.

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Im Gegensatz zu vielen Spielzeiten der letzten Jahre, in denen die eigenen Fans den Verein teils beschämten oder heimlich verlachten, zeigt die aktuelle Mannschaft Konstanz. Die Defensive hält stand, und die Mannschaft gewinnt Spiele mit Sicherheit, statt sie wie in der Vergangenheit zu verspielen.

Neue Identität unter der Führung von Niko Kovac

Das Fundament für den aktuellen Erfolg wurde von Sport-Geschäftsführer Lars Ricken gelegt, der die Entscheidung für Niko Kovac traf. Gemeinsam mit Sportdirektor Ole Book wurde das Team seit Sommer durch gezielte Transfers wie die Verpflichtungen von Moussa Altschurew und Dimitrios Karetsas weiter verstärkt.

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Kovac hat der Mannschaft elementare Bestandteile wie maximale Fitness, defensive Stabilität und Last-Minute-Wumms eingeimpft. Die Statistik spricht eine klare Sprache: In den vergangenen zehn Liga-Spielen wurden sieben Siege gefeiert, es gab null Pleiten und nur sieben Gegentreffer.

Diese Entwicklung markiert einen starken Kontrast zur Vergangenheit, in der Stars wie bei den sogenannten Mainz-Traumata mental zermürbt wurden. Damals wurde in Pressekonferenzen endlos über Demut geredet, was der Titelgier letztlich schadete. Heute triumphiert die Schwarz-Gelbe-Formation in Serie.

Abhängigkeit von Serhou Guirassy und interne Konflikte

Trotz des Erfolgs besteht weiterhin eine große Abhängigkeit vom Torjäger Serhou Guirassy, der acht Pflichtspieltore auf dem Konto hat. Fehlt er, wie zuletzt im Spiel gegen Gladbach, rutscht die Offensive des BVB ins Stocken. Diese Fragilität zeigt, wie zerbrechlich der Erfolg auch unter Kovac sein kann.

Ein weiteres Problem ist das Verhalten von Felix Nmecha, der nach seinem Treffer irritierende Interviews gab. Sein Jubel mit der Krone sorgte für unnötige Thermik rund um das Team. Die Frage ist, ob er die Tragweite seines Handelns für den möglichen Titel-Erfolg wirklich versteht.

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Einheit bringt Titel, während Ego-Programme eher Ärger verursachen. Der Verein muss Querschüsse vermeiden, um sich aus eigener Stärke die Schale zu krallen, während Bayern München zurückschlagen wird. Der BVB muss außerhalb der Reichweite des Konkurrenten bleiben.

Ziele bis Weihnachten und die Suche nach der Meisterschaft

BVB-Chef Carsten Cramer forderte auf der Mitgliederversammlung maximale Ambitioniertheit. Das Ziel ist es, die erarbeitete Ausgangslage so zu verteidigen, dass der Verein auch Weihnachten in einer ähnlichen Position steht. Bis zu diesem Termin stehen noch acht hart umkämpfte Spiele aus.

Das Meisterwünsche-Wort steht im Verein weiterhin auf dem Index. Erste Stars aus der Kabine glauben bereits an die Meisterschaft und würden sicher einen Verzicht auf die Schale für München in Kauf nehmen, um den Titelgewinn zu feiern.