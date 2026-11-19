Niko Kovac ruft den BVB zur Konzentration auf. Felix Nmechas Affäre ist abgeschlossen. Das Team fokussiert sich auf den Unbesiegtheits-Rekord im Spiel gegen Gladbach.

Trainer Niko Kovac von Borussia Dortmund hat sein Team nach außen scharf gemacht und klare Prioritäten gesetzt. Der Fokus des Klubs muss sich vollständig auf das anstehende Bundesliga spiel gegen Borussia Mönchengladbach richten. Kovac betonte, dass alle äußeren Themen und Ablenkungen hinter den sportlichen Notwendigkeiten zurücktreten müssen, um die bestehende Erfolgsserie aufrechtzuerhalten. Diese klare Ansage dient der Stabilisierung der Mannschaftsdisziplin in einer kritischen Phase der Hinrunde.

Abschluss der Nmecha-Affäre gefordert

Die jüngsten Vorfälle rund um Nationalspieler Felix Nmecha, insbesondere der sogenannte Kronenjubel, sollen für alle Beteiligten nun endgültig der Vergangenheit angehören. Kovac erklärte eindeutig, dass der Fokus wieder rein auf den sportlichen Aspekten liegen muss. Was geschehen ist, sei abgeschlossen und abgehakt, hoffentlich für alle Ewigkeit. Der Trainer appellierte an alle, die Aufmerksamkeit wieder ausschließlich auf das Fußballspielen zu richten, um die volle Leistungsfähigkeit im Training und in der Partie zu gewährleisten. Dies schafft Klarheit für die Mannschaft und schließt potenzielle interne Konflikte aus.

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Ricken bestätigt vertrauliche Absprachen

Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hat die interne Aufarbeitung des Falls mit dem Nationalspieler bestätigt. Bei einem vertrauensvollen, internen Gespräch habe man Einigkeit erzielt, und man wolle dabei bleiben, statt öffentlich weiter zu debattieren. Ricken forderte gleichzeitig alle Beteiligten auf, sich wieder um die sportlichen Themen zu kümmern, idealerweise mit einem Sieg im kommenden Spiel gegen Gladbach. Diese Unterstützung durch die Geschäftsführung unterstreicht die Entschlossenheit des Vereins, die Fronten nach innen zu schließen und die öffentliche Kritik auf ein Minimum zu beschränken. Die Botschaft ist eindeutig: Nach innen geschlossen, nach außen konzentriert.

Partie gegen Gladbach darf nicht unterschätzt werden

Ob Felix Nmecha und ein weiterer möglicher Spieler am Wochenende dabei sein werden, hält Kovac vorsichtig offen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass beide zur Verfügung stehen, ebenso wenig wie die Option, dass sie nicht mit von der Partie sind. Kovac warnte sein Team zudem eindringlich davor, das Tabellenbild des Gegners zu ignorieren. Borussia Mönchengladbach befindet sich in einer Krise, doch genau diese Situation kann gefährlich sein. Wenn die Dortmunder einen Gegner als schwach einstufen und überheblich ins Spiel gehen, werde es schwierig, wenn die Konkurrenten dann doch noch Gas geben. Die Disziplin muss daher hoch bleiben.

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BVB hält historischen Unbesiegtheitsrekord

Die Motivation für diese hohe Disziplin ist enorm, denn Borussia Dortmund ist nach neun Spieltagen der Bundesligasaison nach wie vor ungeschlagen. Die Bilanz umfasst sechs Siege und drei Unentschieden, was zu insgesamt 21 Punkten führt. Mehr Punkte als aktuell hatte die Mannschaft zu diesem Zeitpunkt in der Saison nicht auf dem Konto stehen. Dieser Wert ist ein Indikator für die Stärke der Mannschaft, unabhängig von aktuellen Kontroversen.

Vergleich mit historischen Bestleistungen

Der aktuelle Leistungsstand von 21 Punkten nach neun Runden markiert eine historische Besonderheit. Noch nie hatte der BVB zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison so viele Zähler gesammelt. Letztmals wurde dieser oder ein besserer Wert vor genau 13 Jahren erreicht. Dies unterstreicht die offensive Spielweise und die Effizienz in der aktuellen Kampagne. Trotz der sportlichen Erfolge bleibt die Aufgabe, die Mentalität konstant auf dem hohen Niveau zu halten. Die Schwarz-Gelben sind punktgleich mit dem Tabellenführer und stehen somit unter starkem Erfolgsdruck.