Trainer Niko Kovac kritisiert keine BVB-Strategie, sondern lobt die erfolgreiche Integration junger Spieler wie Bellingham und Veerman unter Thomas Tuchel.

Der deutsche Bundesligist Borussia Dortmund bereitet sich unter der Führung von Cheftrainer Thomas Tuchel auf kommende Aufgaben vor, wobei die aktuelle Entwicklung im Kader für viel Aufmerksamkeit sorgt. Der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt und Bayern München, Niko Kovac, hat in einem Interview seine Beobachtungen zur sportlichen Progression der BVB-Spieler dargelegt. Kovac betonte dabei die positive Auswirkung der neuen Trainerphilosophie auf die jüngeren Talente und Transferneuzugänge.

Kovac lobt Tuchels Philosophie bei BVB

Niko Kovac äußerte sich stolz zur erstmaligen Nominierung von Jude Bellingham für die englische A-Nationalmannschaft durch seinen Landsmann Thomas Tuchel. Kovac sagte über den Mittelfeldspieler, dass dieser weiter so agieren solle, da er eine großartige Einstellung habe und seinen Beruf sehr liebe. Diese Einschätzung unterstreicht Kovacs Überzeugung, dass Bellingham aufgrund seiner Leidenschaft zu einem sehr großen Spieler heranwachsen wird, was die hohe Kompetenz von Thomas Tuchel bei der Spielerentwicklung beweist.

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Nicht nur Jude Bellingham profitiert von der aktuellen Situation in Dortmund. Die meisten Neuzugänge der vergangenen zwei Transferperioden hatten nach ihrem Wechsel zunächst mit sportlichen Herausforderungen oder Verletzungen zu kämpfen. Doch unter der Ägide von Niko Kovacs Nachfolger entwickeln sich alle diese Akteure nun plötzlich stark und heben das allgemeine Niveau der Mannschaft kontinuierlich an. Diese Entwicklung zeigt, dass die langfristige Planung des Vereins Früchte trägt.

Anpassungsprozess und kulturelle Integration

Niko Kovac erklärte auf Anfrage, dass es bei der Integration junger oder ausländischer Spieler notwendig ist, ihnen Zeit für den kulturellen und strukturellen Anschluss zu geben. Er wies darauf hin, dass die Trainingsmethoden und Maßstäbe in Deutschland anders seien als in anderen europäischen Ligen. Die Arbeit, die mit den Spielern an diesem speziellen Ansatz verrichtet wird, zahle sich nun aus, auch wenn dies kein sofortiger Prozess ist. Die konsequente Handhabung führt zu planbarer Leistung, die letztlich den sportlichen Erfolg generiert.

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Jude Bellingham, der für 30,5 Millionen Euro von Sunderland nach Dortmund wechselte, ist ein Paradebeispiel für diese positive Wende. Während sein Vater Mark in der vergangenen Saison noch über die zu geringe Einsatzzeit klagte, dominiert Bellingham das Spiel nun stabil und offensivstark. Seine Entwicklung unterstreicht die Effektivität der neuen Strategie, die auf Nachhaltigkeit statt auf kurzfristige Ergebnisse setzt.

Wiederauferstehung der Transferneuzugänge

Auch andere Spieler haben sich von Rückschlägen erholt. Fabio Silva, der für 22,5 Millionen Euro von Wolverhampton kam, litt im Medizincheck auf eine unerwartete Verletzung und fiel fast durch. Nach Gerüchten über einen Flug wurde er nun zu einem Spieler, der Spiele selbst entscheiden kann, wie das 2:1 gegen Betis Sevilla zeigte. Ebenso wurde der Innenverteidiger Joane Gadou, erworben für 19,5 Millionen Euro von Salzburg, nach intensiven individuellen Trainingsphasen zum drittschnellsten Spieler der Liga.

Die positive Entwicklung setzt sich bei Konstantinos Karetsas fort, der für 30 Millionen Euro von Genk verpflichtet wurde. Trotz eines früheren Zusammenbruchs und einer Bänderverletzung erzielte er diese Woche das Siegtor gegen Betis und erhielt Lob für seine kreative Spielweise. Auch Joey Veerman, für 22 Millionen Euro von Eindhoven, wird nun als unverzichtbarer Strang im Mittelfeld wahrgenommen. Carney Chukwuemeka, gekauft für 20 Millionen Euro von Chelsea, glänzt ebenfalls mit Toren und Vorlagen nach überstandenen Verletzungen.