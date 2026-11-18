BVB-Trainer Niko Kovac offenbart seine Strategien zum Umgang mit Druck. Von Schlafforscherin bis Alkoholverzicht: Wie er seine psychische Gesundheit schützt.

Der Bundesligatrainer Niko Kovac hat offenbart, welche drastischen Maßnahmen er ergreift, um der enormen psychischen Belastung im modernen Profifußball zu begegnen. Der 55-jährige Chefcoach der Borussia Dortmund arbeitet eng mit einer Schlafforscherin zusammen, verzichtet konsequent auf Alkohol und legt sein Smartphone abends frühzeitig weg, um seine mentale Gesundheit zu stabilisieren. Diese strikten Routinen dienen dem Schutz vor dem ständigen Druck, der mit der Position eines Trainers in der Elite des deutschen Fußballs einhergeht.

Persönliche Bewältigungsstrategien und Rituale

Niko Kovac beschreibt den Job als mit einem immensen psychischen Druck verbunden, den er insbesondere in früheren Phasen seiner Karriere als jungen Trainer sehr intensiv erlebt hat. Um diesem Stress zu begegnen, hat er sich feste, nicht verhandelbare Rituale angewöhnt, die seine Regeneration fördern. Dazu gehört die professionelle Unterstützung einer Schlafforscherin, die ihm helfen soll, schneller und tiefer in den Tiefschlaf zu finden, da dieser für die psychische Stabilisierung essentiell ist.

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Zusätzlich hat Kovac seinen Tagesablauf um strukturierte Bewegungseinheiten erweitert, bei denen er mindestens drei Mal in der Woche läuft oder ins Fitnessstudio geht. Vor dem Zubettgehen legt er das Handy frühzeitig beiseite, nimmt eine warme Dusche, um seinem Körper das Signal zur Ruhe zu senden, und achtet auf eine kontrollierte Ernährung ohne Alkohol. Diese Maßnahmen sollen verhindern, dass der schöne Sport mit seinen dunklen Seiten seine Funktion als Trainer zerstört.

Reflexion der Zeit beim Rekordmeister

Besonders in seiner Zeit als Trainer beim FC Bayern München, die von Sommer 2018 bis Herbst 2019 dauerte, erlebte Kovac eine Phase extremer Überforderung. Er gibt offen zu, dass er während dieser Amtszeit definitiv zu wenig Sport machte, da das Temponotiz und die Zahl der Impulse enorm hoch waren. Selbst wenn der Tag 48 Stunden gehabt hätte, wären laut Kovac nicht alle Aufgaben bewältigbar gewesen, weshalb das Reflektieren und die eigene Erholung irgendwann auf der Strecke blieben.

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In dieser Zeit litt Kovac unter dem sogenannten Kopfkino, bei dem er nachts alles immer wieder durchdachte. Er fragte sich stundenlang, ob er den Spielern alles Wichtige mitgegeben hatte und ob er nichts übersehen hatte. Er hatte das Gefühl, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen und musste erkennen, dass er seinen Status als junger Trainer erst noch erarbeiten musste, was die Angst vor einem schnellen Ende der Karriere schürte.

Auswirkungen auf das professionelle Umfeld

Der hohe Erwartungsdruck ergibt sich für Niko Kovac daraus, dass man als junger Trainer seinen Platz im System erst noch hart erkämpfen muss. Ihm war von Anfang an klar, dass ein Ausbleiben von Erfolg dazu führen würde, dass er im Job schnell wieder vom Fenster wäre. Diese Unsicherheit trieb ihn dazu, externe Hilfe zu suchen, um sein Seelenleben unter Kontrolle zu behalten und nicht auf sich selbst zu vergessen.

Kovac betont, dass ein Trainer, der nicht auf sich aufpasst und sich als Mensch nicht schützt, zwangsläufig ein Problem bekommen wird. Diese Erfahrung hat ihn gelehrt, wie wichtig es ist, zwischendurch komplett abzuschalten, wenn man nicht weiterkommt. Er hat verstanden, dass Selbstschutz keine Option, sondern eine berufliche Notwendigkeit ist, um langfristig Leistung auf höchstem Niveau erbringen zu können.

Historische Bezüge und vergangene Stationen

Die historischen Bezüge zu seiner Amtszeit in München verdeutlichen die Dimension der Belastung. Im August 2018 war Niko Kovac bereits im Amt und stand unter Beobachtung. Auf einem Foto aus dieser Zeit ist er zu sehen, wie er gemeinsam mit den damaligen Bayern-Stars Thomas Müller, Robert Lewandowski, David Alaba, Franck Ribery und Arjen Robben auftritt. Anlass für diese Zusammenkunft war das Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger, einem der ikonischen Spieler des Vereins.

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Diese Epoche prägt seine heutige Sichtweise auf den Job. Die damalige Erfahrung des Nicht-Nach-kommens und der übermäßigen Reizüberflutung ist der Grundstein für seine heutigen, strengeren Lebens- und Arbeitsregeln geworden. Durch den Wechsel an die Signal Iduna Park hat er seine Strategien verfeinert, um die negativen Muster aus Bayern-München zu vermeiden und eine nachhaltigere Balance zwischen Leistung und Gesundheit zu finden.