Niko Kovac und Borussia Dortmund erreichen Punktgewinn bei Bayern

Trainer Niko Kovac setzt mit einer taktischen Überraschung auf die Viererkette und sichert Borussia Dortmund einen wichtigen Punkt im Titelrennen bei Bayern München.

Niko Kovac hat mit einer taktischen Überraschung für Furore gesorgt, als sein ehemaliger Klub, Borussia Dortmund, im Titelrennen punktete. Die Umstellung auf eine Viererkette sorgte für eine überraschende Wendung im Spiel gegen den FC Bayern München. Obwohl das vorbereitende Training nicht optimal verlief, setzte der Trainer seinen Plan mit voller Überzeugung durch. Das Resultat war ein verdienter Punktgewinn, der die Stimmung im Dortmunder Lager deutlich aufhellt.

Taktischer Mut von Trainer Niko Kovac

Die Generalprobe vor dem Spiel lief alles andere als zufriedenstellend ab. Nico Schlotterbeck, einer der Schlüsselspieler der Mannschaft, gab nach der Partie offen zu, dass das Abschlusstraining nicht das Beste war. Er verwies dabei scherzhaft auf seinen Trainer, der die Situation bestätigen konnte. Kovac erklärte, dass die neue Viererkette zwar durchexerziert wurde, er aber mit der Umsetzung nicht ganz zufrieden war. Dennoch entschied er sich, den Plan im Spielbetrieb fortzusetzen.

Also read Borussia Dortmund vs FC Bayern: 10 (unbekannte) Duelle zwischen Bayern und Dortmund

Der Kroate verriet hinterher, dass es oft so ist, dass Spiele besser verlaufen, wenn das letzte Training nicht nach Wunsch gelaufen ist. Dies bestätigte sich insbesondere in München, wo die Mannschaft trotz der anfänglichen Zweifel eine starke Leistung zeigte. Die taktische Entscheidung, höher zu attackieren und mutiger zu pressen, machte den Bayern das Leben schwer. Diese Initiative wurde von den Spielern und dem Trainerteam als entscheidender Faktor für den erzielten Punkt gewertet.

Positive Reaktionen der Spieler

Die Dortmunder Profis zeigten sich nach dem Punktgewinn voll des Lobes für ihre Führungsschicht. Torwart Gregor Kobel schwärmte davon, dass Niko Kovac einen genialen Schachzug mit der Viererkette vollzogen hatte. Diese Form des Spiels passte hervorragend zur Mannschaft und schaffte den needed Durchbruch gegen einen starken Gegner. Der Respekt vor der taktischen Weitsicht des Trainers war im Team deutlich spürbar, da solche Änderungen nicht alltäglich sind.

Advertisement

Nico Schlotterbeck hob den Mut des Trainers und der Spieler hervor, sich auf diese Veränderung einzulassen. Besonders die Leistung des jungen Abwehrkollegen Joane Gadou wurde von Schlotterbeck gelobt. Der 19-Jährige meisterte seine erste Partie gegen einen sehr guten Alphonso Davies als Außenspieler hervorragend. Dies unterstrich nicht nur die individuelle Qualität der jungen Defense, sondern auch die Flexibilität der gesamten Defensive, die sich auf die neue Struktur einstellte.

Entstehung und Akzeptanz der Taktik

Die Umstellung entstand aus einem offenen Gespräch zwischen Trainer und Verteidigern. Schlotterbeck berichtete, dass Kovac mit ihm und Mats Hummels besprach, wie sie die Variante finden würden. Diese Transparenz führte dazu, dass sich die gesamte Mannschaft mit der Entscheidung identifizierte und commitet war. Es ging den Spielern dabei nicht primär um die reine Formation, sondern um die Umsetzung im Wettbewerb. Die Intensität und die Freude am Spiel standen im Vordergrund, um Duelle erfolgreich zu gewinnen.

Das Ergebnis dieses gemeinsamen Willens war ein Punkt in München, der über die aktuelle Saison hinaus Bedeutung hat. Neben dem Punktgewinn wurde vor allem das Selbstvertrauen in der Mannschaft gestärkt. Die Spieler verstanden, dass es nie nur um die Anordnung auf dem Feld geht, sondern um die Willenskraft und die Leidenschaft. Diese mentale Stärke wird den Verein auch in den kommenden wichtigen Spielen begleiten, um die Ziele im Titelrennen zu erreichen.