Der Deutsche Niko Springer scheidet Luke Littler aus und trifft im Viertelfinale auf Jermaine Wattimena. Littler erleidet seine erste Niederlage beim Grand Slam of Darts.

Der Darts-Profi Niko Springer aus Mainz hat das Viertelfinale des prestigeträchtigen Grand Slam of Darts erreicht und sich in einem packenden Duell gegen den früheren Weltmeister Rob Cross durchgesetzt. Der 26-jährige Mainzer gewann das hart umkämpfte Match mit einem Endstand von 10 zu 8 Legs und qualifizierte sich damit für die nächste Runde des Turniers. Dieser Erfolg markiert einen bedeutenden Schritt in Springers Karriere auf der internationalen Darts-Bühne.

Springer bezwingt Cross nach hartem Duell

Der Spielverlauf begann ausgeglichen, doch Springer schaltete später einen Gang hoch und gewann zwischenzeitlich fünf Legs in Folge. Bei einem Vorsprung von 9 zu 5 Legs schien der Sieg bereits besiegelt, da sein Gegner Rob Cross, der aktuell auf dem 24. Platz der Weltrangliste geführt wird, scheinbar chancenlos war. Trotz einer beeindruckenden Aufholjagd des Engländers konnte dieser den Rückstand nicht mehr komplett wettmachen. Springer vergab zunächst einen Matchdart, doch der zweite Versuch verwandelte sicher und sicherte den 10:8-Sieg.

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Littler erleidet erste Niederlage bei diesem Turnier

Während Springer den Einzug ins Halbfinale perfekt machte, litt der 19-jährige Weltmeister Luke Littler überraschend früh unter der Vorfreude. Littler unterlag dem niederländischen Darter Jermaine Wattimena mit 8 zu 10 Legs und damit seine erste Niederlage bei diesem prestigeträchtigen Event. Der Weltranglisten-18 Wattimena nutzte die Nervenprobleme seines Gegners geschickt aus und lag nach einem schnellen 2:7-Rückstand von Littler zeitweise weit vorne. Trotz intensiver Bemühungen konnte der Engländer die Partie nicht mehr wenden.

Deutsches Team im Viertelfinale vertreten

Springer ist der zweite deutsche Vertreter in dieser Runde, nachdem Michael Unterbuchner bereits im Jahr 2018 das Viertelfinale erreicht hatte. Das deutsche Quartett zeigte starke Leistungen, wobei nur Jan Schmidt, der Überraschungsfinalist der Junioren-Weltmeisterschaft, nach zwei Niederlagen in der Vorrunde ausschied. Die besten Spieler der 16 Gruppen qualifizierten sich für die nächste Runde, wobei sich Springer und Unterbuchner als die dominierenden deutschen Kräfte herauskristallisiert haben.

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Hohe Preisgelder und kommende Aufgaben

Bei dem Großereignis geht es um ein Gesamt-Preisgeld von einer Million Pfund. Der Sieger des Turniers wird mit 200.000 Pfond belohnt, was die hohe wirtschaftliche und sportliche Bedeutung des Events unterstreicht. Springers nächster Gegner wird der wie entfesselt auftretende Jermaine Wattimena sein, der Littler eliminierte. Springer wartet nun auf seine Chance, den Titelgewinn zu erzielen, da der letzte deutsche Titelträger aus den Anfängen dieses Turniers bereits einige Jahre zurückliegt.

Statistische Einordnung und historische Perspektive

Die aktuelle Konstellation zeigt, dass deutsche Darts-Talente zunehmend international erfolgreich sind. Springers Sieg gegen einen ehemaligen Weltmeister wie Rob Cross demonstriert das hohe Niveau, das der Mainzer erreicht hat. Die Niederlage von Littler, der seit drei Major-Events auf einen Titel wartet, unterstreicht die Konkurrenzfähigkeit der Niederländer und die Unberechenbarkeit des Sports. Die kommenden Halbfinalspiele werden voraussichtlich ähnliche Spannung und technische Brillanz bieten wie die bisherigen Runden.