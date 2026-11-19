Der 26-jährige Niko Springer hat im Achtelfinale des Grand Slam of Darts den Ex-Weltmeister Rob Cross besiegt und erreicht als zweiter Deutscher das Viertelfinale.

Niko Springer hat beim Grand Slam of Darts für eine große Überraschung gesorgt. Der 26-jährige Dartsprofi aus Mainz hat im Achtelfinale den ehemaligen Weltmeister Rob Cross deutlich mit 10 zu 8 besiegt. Damit qualifiziert sich der Deutsche erstmals in seiner Karriere für das Viertelfinale eines großen Major-Turniers und macht Geschichte.

Durch diesen Erfolg ist er der zweite deutsche Spieler überhaupt, dem der Einzug ins Viertelfinale des Grand Slam of Darts gelingt. Der bisherige Rekordhalter ist Michael Unterbuchner, der diesen Meilenstein im Jahr 2018 erreichte. Springer trifft in der kommenden Runde auf den walisischen Star Gerwyn Price, der sich im Achtelfinale mit 10 zu 7 gegen Ryan Searle durchsetzte.

Also read Grand Slam of Darts: Springer bucht historisches Viertelfinal-Ticket

Strategischer Sieg gegen den Ex-Weltmeister

In den entscheidenden Phasen des Spiels zeigte der als Meenzer Bub bekannte Springer beeindruckende Nerven. Nach einem zunächst ausgeglichenen Start der Partie baute er seinen Vorsprung schrittweise aus und gewann fünf Legs in Folge, was ihm einen komfortablen 9 zu 5 Stand bescherte. Cross versuchte noch einmal, das Spiel zu drehen und verkürzte auf 8 zu 9, doch Springer behielt die Übersicht.

Den finalen Schlusspunkt setzte der Mainzer mit einem spektakulären Checkout über 111 Punkte. Dieser präzise Wurf sicherte ihm den 10 zu 8 Sieg und beendet die Hoffnung von Cross auf einen Weiterkommen. Der Engländer Luke Littler war im Vorjahr nicht im Turnier, scheiterte jedoch 2026 an Littler nach spektakulärem Checkout ausgeschieden. Der Waliser Price zeigte in seiner Partie gegen Searle eine durchschnittliche Genauigkeit von 103,31 Punkten pro Wurf.

Advertisement

Finanzielle Gewinne und Turnierpreisgelder

Der Erfolg beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton hat nicht nur sportliche, sondern auch finanzielle Bedeutung für Springer. Das Turnier ist mit insgesamt einer Million Pfund Preisgeld dotiert, wobei der alleinige Turniersieger eine Prämie von 200.000 Pfund erhält. Springer hat durch den Erreichen des Viertelfinals bereits 35.000 Pfund sichergestellt.

Ein Sieg im kommenden Duell gegen Price würde sein Preisgeld auf 60.000 Pfund erhöhen und den Einzug ins Halbfinale garantieren. Die Konkurrenz ist hoch, da Luke Littler das Turnier sowohl 2024 als auch 2025 gewann. Für den Engländer bedeutet sein frühes Ausscheiden das Aus für den Traum eines dritten Sieges in Folge.

Kalender und Übertragungsmodalitäten

Clemens trifft am heutigen Donnerstag ab 20:15 Uhr im kostenlosen Joyn-Livestream auf den Engländer Nathan Aspinall. Dies bietet deutschen Fans die Gelegenheit, die weiteren Spannungen des Turniers live zu verfolgen. Der Grand Slam of Darts gilt als eines der prestigeträchtigsten Events im Darts-Kalender.

Die Leistung von Springer unterstreicht die wachsende Stärke deutscher Dartsportler auf der internationalen Bühne. Mit dem Auftritt gegen Gerwyn Price hat er bewiesen, dass er im Spitzenduell bestehen kann und die nächste Hürde mit voller Konzentration angehen wird.