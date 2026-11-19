Niko Springer qualifiziert sich als erster Deutscher seit 2018 für das Viertelfinale des Grand Slam of Darts. Gleichzeitig scheitern Gabriel Clemens und Martin Schindler deutlich im Achtelfinale.

Der 26-jährige Niko Springer hat als erst zweiter Deutscher nach Michael Unterbuchner im Jahr 2018 die Runde der letzten Acht beim prestigeträchtigen Grand Slam of Darts erreicht. Dieser historische Einzug wurde am Dienstagabend perfektioniert, als Springer seinen Gegner mit einem knappen 7:10-Erfolg besiegte. Die Partie gegen den früheren Weltmeister Rob Cross endete mit einem deutlichen 10:8-Sieg, der Springer den Weg in sein erstes Viertelfinale bei einem großen TV-Turnier ebnete.

Springers dominanter Weg ins Achtelfinale

Der Durchbruch zur letzten Acht wurde bereits in der Vorrunde vorbereitet, als Springer sich dort mit einem starken 5:3-Sieg gegen Wessel Nijman den Gruppensieg sicherte. Dabei zeigte der 26-Jährige eine beeindruckende technische Leistung mit einem Durchschnittswert von über 105 Punkten pro Drei-Dart-Wurf. Seine Präzision bei den Abschlusswürfen unterstrich er mit einer Doppelquote von rund 63 Prozent. Im entscheidenden Achtelfinale krönte er seine Auftritte dann mit einem spektakulären 111er-Checkout, der den Sieg gegen den ehemaligen Weltrangstenführer besiegelte.

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Knappe Niederlagen für Clemens und Schindler

Während Springer den nächsten Schritt machte, scheiterten die beiden anderen deutschen Vertreter Gabriel Clemens und Martin Schindler im Achtelfinale. Beide verloren ihre Partien mit identischem Ergebnis von 7:10. Gabriel Clemens musste sich überraschend mit 8:10 geschlagen geben, nachdem er zuvor zwei Titel beim Grand Slam nacheinander gewonnen hatte. Sein Gegner war Jermaine Wattimena, der auf Platz 18 der Weltrangliste geführt wird und seine Leistung mit solidem Spiel gegen den Titelverteidiger auszeichnete.

Hohes Preisgeld und Favoritenstatus im Fokus

Das Turnier ist mit einem enormen Preisgeld von einer Million Pfund dotiert, wovon der Sieger 200.000 Pfund einstreicht. Auch der englische Weltmeister Luke Littler zeigte beim Grand Slam, dass er weiterhin zu den engsten Favoriten für die kommende Weltmeisterschaft zählt. Trotz seiner Niederlage gegen Wattimena spielte Littler einen Drei-Dart-Average von rund 101 Punkten. Der Engländer hat die Weltmeisterschaft bereits in den Jahren 2025 und 2026 gewonnen und triumphierte zudem im laufenden Jahr unter anderem beim World Masters, bei den UK Open und beim World Matchplay.

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Ausblick auf die Weltmeisterschaft im Winter

Die jüngsten Ergebnisse werfen Fragen mit Blick auf den Titelverteidiger in der nächsten Saison auf. Vom 11. Dezember 2026 bis zum 3. Januar 2027 will Littler im Londoner Alexandra Palace seinen WM-Titel verteidigen. Obwohl die jüngsten Niederlagen gezeigt haben, dass der zweimalige Weltmeister keineswegs unschlagbar ist, gilt er aufgrund seiner kontinuierlich hohen Leistungen weiterhin als Top-Favorit. Ob er rechtzeitig zur WM wieder seine reine Titelform findet, bleibt abzuwarten, doch die aktuelle Formkurve deutet auf eine starke Konkurrenz für alle Teilnehmer hin.

Deutsche Bilanz und Ausfall von Jan Schmidt

Neben den Erfolgen Springers und den knappen Niederlagen von Clemens und Schindler war das deutsche Abschiedsschuld für Jan Schmidt. Der Überraschungsfinalist bei der Junioren-WM war bereits in der Vorrunde des Turniers ausgeschieden. Damit bleiben nur Springer und die beiden anderen Verlierer als die wichtigsten deutschen Akteure in Erinnerung, wobei Springers historischer Einzug ins Viertelfinale als deutlicher Höhenflug im aktuellen Dartgeschehen gewertet wird. Die Leistungen der deutschen Spieler zeigen ein breites Spektrum an Potential und aktueller Formunsicherheit auf der höchsterreichigen Ebene.