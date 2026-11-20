Niko Springer erreicht als zweiter Deutscher nach Michael Unterbuchner das Viertelfinale des Grand Slam of Darts. Nach einem spannendEn Sieg gegen Ex-Weltmeister Rob Cross erwartet ihn nun Gerwyn Price im Achtelfinale.

Historischer Erfolg und neue Herausforderung

Die Darts-Szene beobachtet mit großem Interesse die Leistungen des deutschen Hoffnungsträgers Niko Springer beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton . Der 26-jährIge Mainzer hat sich durch einen bemerkenswerten Sieg über den früheren Weltmeister Rob Cross aus England mit einem Ausgang von zehn zu acht Legs einen Platz im Viertelfinale gesichert. Dieses Ergebnis stellt einen Meilenstein in seiner Karriere dar, da er damit zum ersten Mal in seiner Laufbahn die Runde der letzten Acht bei einem Major-Turnier erreicht. Zudem ist Springer erst der zweite deutsche Spieler überhaupt, dem dieser Erfolg beim Grand Slam of Darts gelingt. Der erste deutsche Akteur, der diese Hürde nahm, war Michael Unterbuchner im Jahr 2018, was die Bedeutung dieses Durchbruchs für den deutschen Dartsport unterstreicht. Springer hält nun als einziger der ursprünglich vier deutschen Starter die Fahne des Landes in der Runde der letzten Acht hoch.

Das Match gegen Rob Cross war von dramatischen Momenten geprägt und bot den Zuschauern einen hochspannenden Wettkampf. Springer nutzte eine günstige Phase und baute zwischenzeitlich einen komfortablen Vorsprung von fünf aufeinanderfolgenden Legs auf eine Führung von neun zu fünf auf. Der Sieg schien in diesem Moment bereits greifbar nahe zu sein. der englische Kontrahent ließ sich jedoch nicht unterkriegen und kämpfte sich hartnäckig zurück,wodurch Springer erneut unter Druck geriet. In einer entscheidenden Phase vergab der Deutsche zunächst einen Matchdart, behielt aber die notwendige Ruhe und Sicherheit, um seinen zweiten Versuch zu verwerten und das Spiel schließlich für sich zu entscheiden.

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Finanzielle Aspekte und Weltrangliste

Der Viertelfinaleinzug hat nicht nur sportliche, sondern auch finanzielle Auswirkungen auf die weitere Karriere von Niko Springer. Für das Erreichen dieser Runde winkt ihm ein Preisgeld von 35.000 Pfund, was etwa 40.000 Euro entspricht. Im Vergleich dazu erhielt er für das Erreichen des Achtelfinals noch 20.000 Pfund. Diese finanzielle Auszeichnung ist besonders relevant, da die PDC-Weltrangliste auf dem Preisgeld basiert,das innerhalb eines Zwei-Jahres-Zeitraums erspielt wird. Vor dem Turnier stand Springer auf Rang 34 der PDC Order of Merit. Durch den weiteren Erfolg und die damit verbundenen Punkte und das Preisgeld rückt er nun näher an die Top 30 der Rangliste heran,was seine Position im internationalen Feld signifikant stärkt und seine Chancen auf weitere hohe Einsatzmöglichkeiten erhöht.

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Das Format der K.o.-Phase und das Viertelfinalduell

Der Pfad ins Halbfinale wird im veränderten Format der K.o.-Runde fortgesetzt. Während in der Gruppenphase noch fünf Legs für den Sieg nötig waren, müssen die Spieler im Viertelfinale nun insgesamt 16 Legs gewinnen, was einem Best-of-31-Format entspricht. diese Steigerung der benötigten Legs verlangt den Athleten eine höhere Ausdauer und Konstanz ab. Das erste Viertelfinallspiel am Freitagabend findet zwischen Jermaine Wattimena und Kevin Doets statt. Anschließend richtet sich der Fokus aus deutscher Sicht auf das Duell von Niko Springer. Er wird gegen den Sieger der Begegnung zwischen dem walisischen Ex-Weltmeister Gerwyn Price und dem Engländer Ryan Searle antreten. Das genaue Ergebnis dieses anderen Viertelfinalspiels bestimmte den Gegner für Springer.

Zeitplan und Ausblick

Der weitere Turnierverlauf ist klar strukturiert. Das Duell von Springer ist ab 22.00 Uhr am Freitagabend angesetzt. Die anderen beiden Halbfinalisten werden am folgenden Samstagabend ermittelt. die Halbfinalspiele finden am Sonntag statt,ehe am Abend des gleichen Tages der neue Champion des Grand Slam of Darts gekürt wird. Für Springer bleibt der Traum vom ganz großen Coup lebendig. mit der Herausforderung durch einen der prominentesten Namen im Feld, wie Gerwyn Price, steht er vor einer der größten Hürden seiner bisherigen Karriere. Seine bisherige Leistung zeigt jedoch,das er diese großen Augenblicke bewältigen kann und sich als ernsthafter Kandidat für den Titel etabliert hat. Die Darts-Community wartet gespannt auf den nächsten Auftritt des Meenzer Buben, der mit seiner Spielweise und Mentalität bereits für Furore gesorgt hat.