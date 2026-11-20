Niko Springer scheitert hauchdünn an Gerwyn Price im Viertelfinale. Der Deutsche stellte mit 16 mal 180 einen neuen Rekord auf, unterlag aber im Decider.

Beim Grand Slam Of Darts musste sich der deutsche Dart-Star Niko Springer (26) am vergangenen Sonntag im Viertelfinale einer knappen Niederlage geschlagen geben. Sein walisischer Gegner und Top-Favorit Gerwyn Price (44) setzte sich in einem hochdramatischen Duell am 20. November 2026 mit 15 zu 16 im entscheidenden Decider durch. Springer verpasste die Halbfinalteilnahme nur hauchdünn, obwohl er in der entscheidenden Phase der Partie selbst über Matchdarts verfügte.

Dramatisches Ende mit Matchdarts

Die Partie endete in einer Phase extremer Nervosität, in der beide Spieler ihre Doppelfelder verfehlten. Im letzten Leg stand es noch unentschieden, als Springer im 31. Leg zwei entscheidende Matchdarts auf die Doppel-8 und später auf die Doppel-4 hatte. Beide Versuche scheiterten jedoch an der Zielcheque, was ihm den bitteren Exit kostete.

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Gerwyn Price (44) nutzte die entstandene Lücke sofort und eliminierte die verbleibenden 78 Punkte des Deutschen in rascher Folge. Mit einem präzisen Wurf auf die Triple-18 und der anschließenden Verdopplung auf der Doppel-12 beendete der Waliser das Duell für sich. Während Price seine Freude hemmungslos auf der Bühne heraus schrie, war die Enttäuschung bei Springer deutlich abzulesen.

Neuer deutscher Rekord trotz Niederlage

Trotz des Ausscheidens ging Niko Springer (26) mit einer einzigartigen statistischen Leistung in die Geschichtsbücher ein. Der 26-jährige Deutsche warf im Gesamtdurchschnitt des Matches unglaubliche 16-mal die 180. Diese Marke bedeutete einen neuen deutschen Rekord für ein einzelnes Turnier im Grand-Slam-Format und übertraf die vorherige Bestmarke, die der deutsche Rekordhalter Gabriel Clemens (43) tags zuvor aufgestellt hatte.

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Gabriel Clemens (43) hatte in seinem Achtelfinal-Match gegen den Engländer Nathan Aspinall (35) noch mit zehn 180ern eine neue Bestmarke für ein einzelnes Spiel aufgestellt. Springer übertraf diese Leistung in seinem Spiel um sechs weitere Hattricks. Somit warf der Deutsche aus Bremerhaven deutlich öfter die höchste Punktzahl pro Round als sein walisischer Rivale, was die Qualität seines Wurfs unterstreicht.

Statistische Dominanz im Durchschnitt

Die statistische Auswertung des Matches zeigt ein sehr ausgeglichenes Duell mit hohem technischem Niveau. Über weite Phasen der Partie erreichten sowohl Gerwyn Price (44) als auch Niko Springer (26) einen Drei-Dart-Average von über 100 Punkten. Diese Konstanz sorgte für ein fesselndes Spektakel, das erst in der nervösen Endphase mit vielen verpassten Doppeln von beiden Seiten etwas an Geschwindigkeit verlor.

Am Ende der Partie lag der Durchschnitt von Springer bei beeindruckenden 97,72 Punkten, während Gerwyn Price (44) auf einen Durchschnitt von 97,94 Punkten kam. Der minimale Unterschied von weniger als einem Punkt pro Wurf verdeutlicht, wie eng beieinander die Leistungen der beiden Top-Spieler lagen, bevor der entscheidende Moment im letzten Leg alles entschied.

Halbfinale und Ausblick auf die nächsten Runden

Gerwyn Price (44) darf nun ins Halbfinale einziehen und wird dort auf den niederländischen Dart-Profi Kevin Doets (28) treffen. Doets hatte sich bereits im ersten Viertelfinal-Spiel deutlich gegen seinen Landsmann Jermaine Wattimena (38) durchgesetzt. Wattimena war zuvor am Vortag in das Turnier eingestiegen.

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Die Konfrontation zwischen Price und Doets verspricht erneut ein hohes Niveau, da beide Spieler zu den stärksten Akteuren auf der PDC Pro Tour gehören. Für Niko Springer (26) bleibt trotz der knappen Niederlage die Freude über den aufgestellten nationalen Rekord und die Bewährung auf einer der größten Darts-Bühnen der Welt. Die kommende Runde wird zeigen, ob Price oder Doets den Weg ins Finale ebnen können.